Рецепти соусів: як приготувати альтернативу майонезу в домашніх умовах

Майонези, кетчупи та інші види соусів міцно закріпилися в раціоні більшості українців. І все було б не настільки зле, якби не відсутність чесності виробників, адже не все "натуральне" насправді є таким. Радіо МАКСИМУМ розповість, чим замінити магазинні соуси та як приготувати їх в домашніх умовах.

Як часто ви дивитесь на упаковку улюблених соусів? Зізнайтесь, що це чи не останній пункт, який вас цікавить, адже перед вами стоїть вибір між десятками яскравих пачечок, які обіцяють "удосконалити" смак буденних страв. І ми одразу ж зазначимо, що ви дарма не звертаєте увагу на склад.

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Варто зазначити: середньостатистичний солодко-гострий соус містить в своєму складі від 40% цукру.

Чим замінити магазинні соуси та як приготувати смачну та корисну альтернативу вдома розповіла Ольга Дорош: фізіолог людини, хімік-біолог, спеціаліст зі здорового харчування, співзасновник Школи здорового способу життя ActiveLife.

Не полінуйтеся приготувати соус вдома / Evening Standard

Чим шкідливі магазинні соуси та чому від їх вживання краще відмовитися?

Найперше варто завжди читати склад, адже там можна знайти трансжири, цукор, добавки, ароматизатори, стабілізатори, барвники.

Елементарно, подивіться на склад кетчупу – ви платите гроші за цукор і воду, хоча мали б платити за помідори та спеції.

На магазинних соусах легко набрати вагу, адже вони досить калорійні. А ще, часто в них додають підсилювачі смаку, тож ви з’їдаєте їх в рази більше.

Більшість типових святкових салатів українські господині щедро заправляють майонезом. Чи є якась альтернатива цьому соусу, яка не вплине на смак страв, але принесе користь організму?

Домашній майонез значно корисніший за магазинний / cosmo

Можна приготувати традиційний майонез вдома – це вже буде корисніше, бо там будуть всі натуральні продукти без домішок. Або можна використати 2 соуси, рецептами яких я поділюся. Вони теж калорійні, тому ними зловживати не варто. Але у них будуть корисні калорії зі зрозумілих для вас продуктів.

Як довго можна зберігати соуси, приготовлені в домашніх умовах, і чи є базові інгредієнти, які використовуєш ти?

Домашні соуси довше тижня не зберігаються. В мене на кухні завжди є різні види олій (найчастіше використовую лляну та оливкову), спеції (суміші перців, куркума, сушені трави), горіхи, насіння гарбуза та соняшника. іноді, роблю соуси зі сметаною чи класичним йогуртом.

Рецепти корисних соусів

Домашній майонез з насіння соняшника

Домашній майонез з насіння соняшника / yaproduct

Він реально дуже смачний. Готую його часто, ідеально підходить до овочевої нарізки, наприклад.

Інгредієнти:

300 г сирого насіння соняшника

2-3 ч. л. оливкової олії (якщо потрібно)

сіль, суміш перців

гірчиця за смаком

сік лимона за смаком

Рецепт приготування:

Насіння промити та залити холодною водою на ніч. Зранку промити на ситечку.

Зблендеруйте насіння з водою (води 100-200 мл). Важливо плавно доливати воду, щоб отримати бажану консистенцію. Коли насіння збите до стану пасти, додавайте за смаком всі інші інгредієнти. Можна додати улюблену зелень.

Зберігати в холодильнику до 3 днів.

Класичний фітнес-соус

Фітнес-соус

Усі, хто хоч трохи в темі фітнесу, готують його. Все, що вам треба – мати потрібні продукти та 5 хвилин часу.

класичний йогурт 50 г

гірчиця 0,5 ч. л.

оливкова олія 1 ч. л.

часник за смаком

сіль та перець

Рецепт приготування:

Технологія приготування вам сподобається! Усе покласти в місткість та змішати ложкою.

Як бачите, готувати корисні соуси вдома не так уже й складно. Тим більше, що їх можна подавати до улюблених страв ваших дітей. Смачного!

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