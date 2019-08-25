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Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо

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Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо - фото 1

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що їсти багато м'яса, особливо червоного, шкідливо. Тому на своїй сторінці в Facebook чиновниця поділилася кількома порадами, як приготувати шашлик з меншою шкодою.

Насамперед Уляна Супрун запропонувала почистити гриль чи мангал, таким чином, щоб кіптява від попередніх шашликів, в якій містяться канцерогени, пішла у смітник, а не на стіл.

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Також чиновниця дала ще кілька рекомендацій з приготування шашлика, яких варто дотримуватися:

  • Вибирайте нежирне м'ясо для гриля, і зрізайте той жир, який можна зрізати. Справа не тільки в калоріях. Коли жир капає на вугілля і реагує, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні. Чим їх більше, тим більший ризик раку підшлункової залози, прямої кишки і молочної залози.
  • Маринуйте м'ясо з пряними травами і спеціями. Розмарин, орегано, чорний перець і чилі містять антиоксиданти, які перешкоджають утворенню канцерогенних сполук при нагріванні. Використовуйте для маринаду томатний або лимонний сік, розведений яблучний оцет або соєвий соус, але не майонез.
  • Завертайте м'ясо, рибу, кебаби в фольгу. Так жир буде менше капати на дрова, а блюдо буде вбирати менше кіптяви.
  • Додавайте овочі. Їх має бути стільки ж, скільки і м'яса, а краще – більше. Перець, помідори, баклажани, кабачки, кукурудза і порей будуть хорошим гарніром. М'яса багато їсти не варто – порція повинна бути не більшою, ніж половина долоні, інакше буде важко перетравлювати.
  • Скоротіть час приготування. Ні, їсти сире м'ясо не потрібно. Але можна зробити дві речі: порізати м'ясо на досить дрібні шматочки, щоб воно швидко присмажилося і приготувати заздалегідь в мікрохвильовці чи духовці. На пікніку залишиться лише знову нагріти.
  • Готуйте на різній температурі. Цього просто досягти, але спробуйте смажити на невисокій температурі, щоб їжа не темніла і не підгоряла, а потім додайте жару. Так ви досягнете бажаної скоринки.
  • Дбайте про гігієну. Мийте руки з милом, і тримайте сире м'ясо окремо від інших продуктів. Не залишайте продукти на завтра без холодильника. Накривайте миті овочі, щоб на них не сідали мухи. Те, що впало, їсти вже не можна.
  • Візьміть змінний одяг. Смажити шашлики топлес – погана традиція. По-перше, не варто перебувати без одягу під сонячними променями – це збільшує ризик опіків, раку шкіри і призводить до фотостаріння. По-друге, поліциклічні ароматичні вуглеводи потрапляють в шкіру і збільшують ризик розвитку пухлин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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