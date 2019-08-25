Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що їсти багато м'яса, особливо червоного, шкідливо. Тому на своїй сторінці в Facebook чиновниця поділилася кількома порадами, як приготувати шашлик з меншою шкодою.

Насамперед Уляна Супрун запропонувала почистити гриль чи мангал, таким чином, щоб кіптява від попередніх шашликів, в якій містяться канцерогени, пішла у смітник, а не на стіл.

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Також чиновниця дала ще кілька рекомендацій з приготування шашлика, яких варто дотримуватися:

Вибирайте нежирне м'ясо для гриля, і зрізайте той жир, який можна зрізати. Справа не тільки в калоріях. Коли жир капає на вугілля і реагує, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні. Чим їх більше, тим більший ризик раку підшлункової залози, прямої кишки і молочної залози.

для гриля, і зрізайте той жир, який можна зрізати. Справа не тільки в калоріях. Коли жир капає на вугілля і реагує, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні. Чим їх більше, тим більший ризик раку підшлункової залози, прямої кишки і молочної залози. Маринуйте м'ясо з пряними травами і спеціями. Розмарин, орегано, чорний перець і чилі містять антиоксиданти, які перешкоджають утворенню канцерогенних сполук при нагріванні. Використовуйте для маринаду томатний або лимонний сік, розведений яблучний оцет або соєвий соус, але не майонез.

Розмарин, орегано, чорний перець і чилі містять антиоксиданти, які перешкоджають утворенню канцерогенних сполук при нагріванні. Використовуйте для маринаду томатний або лимонний сік, розведений яблучний оцет або соєвий соус, але не майонез. Завертайте м'ясо, рибу, кебаби в фольгу. Так жир буде менше капати на дрова, а блюдо буде вбирати менше кіптяви.

Додавайте овочі. Їх має бути стільки ж, скільки і м'яса, а краще – більше. Перець, помідори, баклажани, кабачки, кукурудза і порей будуть хорошим гарніром. М'яса багато їсти не варто – порція повинна бути не більшою, ніж половина долоні, інакше буде важко перетравлювати.

Їх має бути стільки ж, скільки і м'яса, а краще – більше. Перець, помідори, баклажани, кабачки, кукурудза і порей будуть хорошим гарніром. М'яса багато їсти не варто – порція повинна бути не більшою, ніж половина долоні, інакше буде важко перетравлювати. Скоротіть час приготування. Ні, їсти сире м'ясо не потрібно. Але можна зробити дві речі: порізати м'ясо на досить дрібні шматочки, щоб воно швидко присмажилося і приготувати заздалегідь в мікрохвильовці чи духовці. На пікніку залишиться лише знову нагріти.

Ні, їсти сире м'ясо не потрібно. Але можна зробити дві речі: порізати м'ясо на досить дрібні шматочки, щоб воно швидко присмажилося і приготувати заздалегідь в мікрохвильовці чи духовці. На пікніку залишиться лише знову нагріти. Готуйте на різній температурі. Цього просто досягти, але спробуйте смажити на невисокій температурі, щоб їжа не темніла і не підгоряла, а потім додайте жару. Так ви досягнете бажаної скоринки.

Дбайте про гігієну. Мийте руки з милом, і тримайте сире м'ясо окремо від інших продуктів. Не залишайте продукти на завтра без холодильника. Накривайте миті овочі, щоб на них не сідали мухи. Те, що впало, їсти вже не можна.

Мийте руки з милом, і тримайте сире м'ясо окремо від інших продуктів. Не залишайте продукти на завтра без холодильника. Накривайте миті овочі, щоб на них не сідали мухи. Те, що впало, їсти вже не можна. Візьміть змінний одяг. Смажити шашлики топлес – погана традиція. По-перше, не варто перебувати без одягу під сонячними променями – це збільшує ризик опіків, раку шкіри і призводить до фотостаріння. По-друге, поліциклічні ароматичні вуглеводи потрапляють в шкіру і збільшують ризик розвитку пухлин.

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