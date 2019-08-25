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Найсмачніша намазка на хліб: як приготувати закуску Tuna salad без тунця

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Найсмачніша закуска - фото 1
Найсмачніша закуска

Ця морська закуска нікого не залишає байдужим! Неодмінно спробуйте приготувати її, а смакуватиму до Tuna-salad підсмажений на сковороді хліб.

Якщо у вас немає тунця, але ви хочете приготувати морську закуску, то цей рецепт Tuna Salad для вас. Це ідеальна начинка для сандвічів з тунцем!

І ще: Як приготувати корисний літній салат з тунцем і огірками

Інгредієнти:
  • Варений нут – 350 мл (чашка)
  • Листя норі – 4 шт
  • Солоні огірки – 2 шт
  • В'ялені томати – 100 грамів
  • Цибуля – 1/2 головки
  • Стебло селери – 1/2 (можна без нього)
Найсмачніша намазка на хліб: як приготувати закуску Tuna salad без тунця - фото 349901
Рецепт:
  1. Чашку вареного нуту блендеримо, залишаючи трохи нерозім'ятих шматочків. Можна додати трохи відвару, якщо вийшло сухувато.
  2. Листи норі дрібно кришимо.
  3. Солоні огірки дрібно ріжемо.
  4. В'ялені томати ріжемо кубиками.
  5. Рубаємо цибулю і стебло селери.
  6. Все змішуємо, заправляємо 2 ст л розім'ятого авокадо, кеш'ю-соусу або масла від томатів.
  7. Солимо, перчимо, додаємо трохи розмарину, залишаємо настоятися і насолоджуємося.

До теми: Швидкий сімейний бутерброд з лаваша на сніданок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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