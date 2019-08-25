Найсмачніша намазка на хліб: як приготувати закуску Tuna salad без тунця

Ця морська закуска нікого не залишає байдужим! Неодмінно спробуйте приготувати її, а смакуватиму до Tuna-salad підсмажений на сковороді хліб.

Якщо у вас немає тунця, але ви хочете приготувати морську закуску, то цей рецепт Tuna Salad для вас. Це ідеальна начинка для сандвічів з тунцем!

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Інгредієнти:

Варений нут – 350 мл (чашка)

Листя норі – 4 шт

Солоні огірки – 2 шт

В'ялені томати – 100 грамів

Цибуля – 1/2 головки

Стебло селери – 1/2 (можна без нього)

Рецепт:

Чашку вареного нуту блендеримо, залишаючи трохи нерозім'ятих шматочків. Можна додати трохи відвару, якщо вийшло сухувато. Листи норі дрібно кришимо. Солоні огірки дрібно ріжемо. В'ялені томати ріжемо кубиками. Рубаємо цибулю і стебло селери. Все змішуємо, заправляємо 2 ст л розім'ятого авокадо, кеш'ю-соусу або масла від томатів. Солимо, перчимо, додаємо трохи розмарину, залишаємо настоятися і насолоджуємося.

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