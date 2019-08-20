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Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
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Салати, печеня, рагу, маринади – ось, що можна приготувати з баклажанів. Однак, є і складніші страви з баклажанів, приготувати які допоможуть наші рецепти з фото!
Баклажан, запечений з беконом
Інгредієнти:
- Баклажан середнього розміру 1 шт.
- Бекон 100 г
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Олія рослинна
Як приготувати баклажан з беконом:
- Баклажан вимити, обсушити і нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Можна зрізати хвостик, але краще залишити його для краси. Трохи посоліть нарізаний баклажан.
- З бекону зріжте шкірку і наріжте бекон тонкими скибочками. За розміром вони мають бути приблизно такими ж, як кружечки баклажана.
- Викладіть по одному шматочку бекону між кружечками баклажана. Скріпіть все дерев'яною шпажкою у центрі, щоб баклажан з беконом краще тримався.
- Перекладіть баклажан з беконом на шпазі у відповідну форму для запікання. Посоліть і поперчіть за смаком. Можна скропити баклажан перед запіканням олією. Відправляємо баклажан в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, і запікайте приблизно 40 хвилин.
Баклажани в паніруванні
Інгредієнти:
- Баклажан 1 шт.
- Яйце 1 шт.
- Панірувальні сухарі
- Сіль, перець
- Олія рослинна
Як приготувати баклажани в паніруванні:
- Яйце збити, злегка підсолити і поперчити. Баклажан нарізати скибочками. Спочатку обмочуємо скибочку у збитому яйці. Потім в панірувальних сухарях.
- Таким чином обробляємо всі скибочки. Обсмажуємо баклажани в паніровці у фритюрниці або в глибокій пательні з великою кількістю олії .
- Викладаємо баклажани на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Баклажани в паніровці готові. Смачного!
Баклажани з фаршем (в духовці)
Інгредієнти:
- Баклажани 5 шт.
- Фарш м'ясний 200 г
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Часник 2 зубчики
- Сир твердий 50 г
- Помідори 3 шт.
- Сіль
- Суміш перців
- Вода
Як приготувати баклажани з фаршем:
- Баклажани помити, обрізати плодоніжки і розрізати навпіл. Помістити баклажани в глибоку ємність, посолити і залишити на 40 хвилин. За цей час баклажани пустять сік і піде вся гіркота.
- Цибулю дрібно нарізати. Обсмажити цибулю на рослинній олії до золотистого кольору. Поки смажиться цибуля, дрібно нарізати часник. Додати часник до цибулі. Туди ж додати фарш, розмішати і смажити 10 хвилин. Посолити і поперчити за смаком.
- Баклажани викласти на деко, застелене фольгою. Зверху розподілити фарш. Помідори нарізати кружечками. Прикрасити баклажани з фаршем помідорами і скропити олією.
- Влити трохи води. Відправляємо баклажани з фаршем і помідорами в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-40 хвилин. Через 30 хвилин дістати баклажани з духовки. Посипати тертим сиром і відправити баклажани з фаршем в духовку ще на 10 хвилин. Баклажани, запечені в духовці, з фаршем, помідорами і сиром, готові.
Баклажани, тушковані в сметані
Інгредієнти:
- Баклажан 1 шт.
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Часник 2 зубчики
- Сметана 50-100 мл
- Олія 1-2 ст. ложки
- Сіль за смаком
- Цибуля зелена (для подачі)
Як приготувати баклажани у сметані:
- Баклажани вимити, очистити і нарізати кубиками. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Часник очистити і подрібнити. На пательні розігріти олію. Викласти цибулю і баклажани. Помішуючи, смажити на середньому вогні 5 хвилин.
- Додати часник, посолити. Тушкувати ще 5 хвилин. Влити сметану, перемішати, зменшити вогонь, накрити кришкою. Тушковані баклажани в сметані будуть готові через 5 хвилин. Зелену цибулю дрібно нарізати. Баклажани, тушковані в сметані, при подачі посипати зеленою цибулею.
Салат зі смаженими баклажанами, кукурудзою і сиром
Інгредієнти:
- Баклажан 260 г
- Кукурудза консервована 60 г
- Сир твердий 30 г
- Майонез
- Часник 1 зубчик
- Кріп свіжий 5 г
- Цибуля зелена 10 г
- Олія
Як приготувати салат з баклажанів:
- Баклажани промийте, наріжте невеликими кубиками. На пательні розігрійте олію і викладіть подрібнені баклажани. Помішуючи, обсмажуйте баклажани на середньому вогні до невеликого рум'янцю, 5 хвилин.
- Перекладіть смажені баклажани на тарілку, застелену паперовими серветками, щоб видалити надлишки олії. Дайте баклажанам охолонути.
- Остигнули баклажани перекладіть в миску, додайте кукурудзу і сир, натертий на великій тертці. Кріп і зелену цибулю дрібно наріжте і додайте в салат. Часник видавіть через прес в миску з салатом. Додайте майонез. Перемішайте.
Крем-суп з баклажанів і помідорів з плавленим сиром
Інгредієнти:
- Баклажани 470 г
- Помідори 300 г
- Цибуля
- Часник 30 г
- Сливки 150 мл
- Сир плавлений 100 г
- Зелень петрушки 20 г
- Трави прованські
- Перець
- Сіль
- Олія
Для бульйону:
- Морква 60 г
- Цибуля
- Корень петрушки
- Черешки петрушки
- Перець чорний горошком 6 шт.
- Лавровий лист 1-2 шт.
- Вода 500 мл
Як приготувати крем-суп з баклажанів:
- Для овочевого бульйону очищаємо цибулю, моркву і корінь петрушки. Цибулю розрізаємо навпіл. Моркву розрізаємо на кілька частин. Складаємо цибулю і моркву в каструлю, додаємо черешки і корінь петрушки. Заливаємо овочі водою.
- Потім додаємо лавровий лист і перець горошком. Доводимо до кипіння і варимо овочевий бульйон на невеликому вогні 20-30 хвилин. Коли бульйон буде готовий, виймаємо овочі, перець горошком і лавровий лист. Вмикаємо духовку і розігріваємо її до 200 градусів.
- Часник очищаємо. Помідори і очищені зубчики часнику викладаємо на фольгу. Помідори проколюємо в одному місці виделкою. Загортаємо помідори з часником у фольгу, залишивши невеликий отвір для виходу пари.
- Запікаємо помідори і часник в духовці 30 хвилин. Цибулю нарізаємо кубиками. У пательні розігріваємо олію і викладаємо цибулю. Пасеруємо цибулю на середньому вогні до прозорості, 3-4 хвилини.
- Баклажани очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками. Викладаємо баклажани на пательню з цибулею. Обсмажуємо баклажани з цибулею на середньому вогні 5-7 хвилин.
- Запечені помідори заливаємо окропом, потім обдаємо холодною водою і знімаємо шкірку. Один помідор залишаємо цілим для подачі супу. Решта помідорів розминаємо виделкою в пюре. Додаємо помідори і часник на пательню з баклажанами.
- Заливаємо все овочевим бульйоном. Тушкуємо ще 5-7 хвилин. Баклажани за цей час мають стати м'якими. Вміст пательні переливаємо в каструлю і перебиваємо блендером в пюре.
- Додаємо вершки і м'який сир. Ставимо каструлю на вогонь. При постійному помішуванні доводимо суп до кипіння і варимо 1-2 хв. Після цього додаємо прованські трави, сіль і гострий мелений перець.
- Варимо крем-суп з баклажанів і помідорів ще 2 хвилини і прибираємо з вогню. Готовий крем-суп з баклажанів і помідорів розливаємо по тарілках. Ріжемо останній помідор часточками. Дрібно нарізаємо зелень петрушки. Викладаємо в тарілку по 2-3 часточки помідора і посипаємо подрібненою зеленню петрушки.
Паста зі смаженими кабачками і баклажанами
Інгредієнти:
- Паста 150 г
- Кабачок 1 шт.
- Баклажан 1 шт.
- Помідори (дрібні) 4 шт.
- М'ята 2 гілочки
- Базилік 2 гілочки
- Петрушка 2 гілочки
- Олія
Для заправки:
- Оливкова олія 2 ст. ложки
- Сік лимонний 1 ст. ложка
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
Як приготувати пасту з баклажанами:
- Для заправки з'єднати оливкову олію і лимонний сік. Додати за смаком сіль і чорний мелений перець. Сіль додавати з урахуванням того, що інгредієнти салату вже будуть солоними.
- Кабачок і баклажан вимити, нарізати шматочками, товщиною 0,5 см. Баклажани присипати сіллю і залишити на 15 хвилин. Потім змити під проточною водою і осушити паперовим рушником.
- Кабачки обсмажити на сковороді гриль (або на звичайній сковороді) по 3-4 хвилини з обох сторін, до золотистого кольору. Посолити в процесі обсмажування.
- Потім таким самим чином обсмажити баклажан. Обсмажувати кабачки і баклажани можна як на олії , так і без неї. Обсмажені кабачки і баклажани нарізати смужками.
- Пасту відварити за інструкцією. Воду повністю злити. Викласти пасту в миску. Додати обсмажені кабачки і баклажани. Додати нарізані на четвертинки помідори.
- Додати дрібно нарізану зелень: петрушку, м'яту і базилік. Заправити заправкою і подавати. Паста зі смаженими кабачками і баклажанами готова. Страва буде смачною як в теплому, так і в холодному вигляді. Смачного!
Це смачно: Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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