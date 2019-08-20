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Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото

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Як смачно приготувати баклажани - фото 1
Як смачно приготувати баклажани / maximum.fm

Салати, печеня, рагу, маринади – ось, що можна приготувати з баклажанів. Однак, є і складніші страви з баклажанів, приготувати які допоможуть наші рецепти з фото!

Баклажан, запечений з беконом

Інгредієнти:

  • Баклажан середнього розміру 1 шт.
  • Бекон 100 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Олія рослинна
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото - фото 348997

Як приготувати баклажан з беконом:

  1. Баклажан вимити, обсушити і нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Можна зрізати хвостик, але краще залишити його для краси. Трохи посоліть нарізаний баклажан.
  2. З бекону зріжте шкірку і наріжте бекон тонкими скибочками. За розміром вони мають бути приблизно такими ж, як кружечки баклажана.
  3. Викладіть по одному шматочку бекону між кружечками баклажана. Скріпіть все дерев'яною шпажкою у центрі, щоб баклажан з беконом краще тримався.
  4. Перекладіть баклажан з беконом на шпазі у відповідну форму для запікання. Посоліть і поперчіть за смаком. Можна скропити баклажан перед запіканням олією. Відправляємо баклажан в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, і запікайте приблизно 40 хвилин.

Баклажани в паніруванні

Інгредієнти:

  • Баклажан 1 шт.
  • Яйце 1 шт.
  • Панірувальні сухарі
  • Сіль, перець
  • Олія рослинна
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото - фото 348998

Як приготувати баклажани в паніруванні:

  1. Яйце збити, злегка підсолити і поперчити. Баклажан нарізати скибочками. Спочатку обмочуємо скибочку у збитому яйці. Потім в панірувальних сухарях.
  2. Таким чином обробляємо всі скибочки. Обсмажуємо баклажани в паніровці у фритюрниці або в глибокій пательні з великою кількістю олії .
  3. Викладаємо баклажани на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Баклажани в паніровці готові. Смачного!

Баклажани з фаршем (в духовці)

Інгредієнти:

  • Баклажани 5 шт.
  • Фарш м'ясний 200 г
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Часник 2 зубчики
  • Сир твердий 50 г
  • Помідори 3 шт.
  • Сіль
  • Суміш перців
  • Вода
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото - фото 348999

Як приготувати баклажани з фаршем:

  1. Баклажани помити, обрізати плодоніжки і розрізати навпіл. Помістити баклажани в глибоку ємність, посолити і залишити на 40 хвилин. За цей час баклажани пустять сік і піде вся гіркота.
  2. Цибулю дрібно нарізати. Обсмажити цибулю на рослинній олії до золотистого кольору. Поки смажиться цибуля, дрібно нарізати часник. Додати часник до цибулі. Туди ж додати фарш, розмішати і смажити 10 хвилин. Посолити і поперчити за смаком.
  3. Баклажани викласти на деко, застелене фольгою. Зверху розподілити фарш. Помідори нарізати кружечками. Прикрасити баклажани з фаршем помідорами і скропити олією.
  4. Влити трохи води. Відправляємо баклажани з фаршем і помідорами в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-40 хвилин. Через 30 хвилин дістати баклажани з духовки. Посипати тертим сиром і відправити баклажани з фаршем в духовку ще на 10 хвилин. Баклажани, запечені в духовці, з фаршем, помідорами і сиром, готові.

Баклажани, тушковані в сметані

Інгредієнти:

  • Баклажан 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Часник 2 зубчики
  • Сметана 50-100 мл
  • Олія ​​1-2 ст. ложки
  • Сіль за смаком
  • Цибуля зелена (для подачі)
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото - фото 349009

Як приготувати баклажани у сметані:

  1. Баклажани вимити, очистити і нарізати кубиками. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Часник очистити і подрібнити. На пательні розігріти олію. Викласти цибулю і баклажани. Помішуючи, смажити на середньому вогні 5 хвилин.
  2. Додати часник, посолити. Тушкувати ще 5 хвилин. Влити сметану, перемішати, зменшити вогонь, накрити кришкою. Тушковані баклажани в сметані будуть готові через 5 хвилин. Зелену цибулю дрібно нарізати. Баклажани, тушковані в сметані, при подачі посипати зеленою цибулею.

Салат зі смаженими баклажанами, кукурудзою і сиром

Інгредієнти:

  • Баклажан 260 г
  • Кукурудза консервована 60 г
  • Сир твердий 30 г
  • Майонез
  • Часник 1 зубчик
  • Кріп свіжий 5 г
  • Цибуля зелена 10 г
  • Олія
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото - фото 349003

Як приготувати салат з баклажанів:

  1. Баклажани промийте, наріжте невеликими кубиками. На пательні розігрійте олію і викладіть подрібнені баклажани. Помішуючи, обсмажуйте баклажани на середньому вогні до невеликого рум'янцю, 5 хвилин.
  2. Перекладіть смажені баклажани на тарілку, застелену паперовими серветками, щоб видалити надлишки олії. Дайте баклажанам охолонути.
  3. Остигнули баклажани перекладіть в миску, додайте кукурудзу і сир, натертий на великій тертці. Кріп і зелену цибулю дрібно наріжте і додайте в салат. Часник видавіть через прес в миску з салатом. Додайте майонез. Перемішайте.

Крем-суп з баклажанів і помідорів з плавленим сиром

Інгредієнти:

  • Баклажани 470 г
  • Помідори 300 г
  • Цибуля
  • Часник 30 г
  • Сливки 150 мл
  • Сир плавлений 100 г
  • Зелень петрушки 20 г
  • Трави прованські
  • Перець
  • Сіль
  • Олія

Для бульйону:

  • Морква 60 г
  • Цибуля
  • Корень петрушки
  • Черешки петрушки
  • Перець чорний горошком 6 шт.
  • Лавровий лист 1-2 шт.
  • Вода 500 мл
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото - фото 349005

Як приготувати крем-суп з баклажанів:

  1. Для овочевого бульйону очищаємо цибулю, моркву і корінь петрушки. Цибулю розрізаємо навпіл. Моркву розрізаємо на кілька частин. Складаємо цибулю і моркву в каструлю, додаємо черешки і корінь петрушки. Заливаємо овочі водою.
  2. Потім додаємо лавровий лист і перець горошком. Доводимо до кипіння і варимо овочевий бульйон на невеликому вогні 20-30 хвилин. Коли бульйон буде готовий, виймаємо овочі, перець горошком і лавровий лист. Вмикаємо духовку і розігріваємо її до 200 градусів.
  3. Часник очищаємо. Помідори і очищені зубчики часнику викладаємо на фольгу. Помідори проколюємо в одному місці виделкою. Загортаємо помідори з часником у фольгу, залишивши невеликий отвір для виходу пари.
  4. Запікаємо помідори і часник в духовці 30 хвилин. Цибулю нарізаємо кубиками. У пательні розігріваємо олію і викладаємо цибулю. Пасеруємо цибулю на середньому вогні до прозорості, 3-4 хвилини.
  5. Баклажани очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками. Викладаємо баклажани на пательню з цибулею. Обсмажуємо баклажани з цибулею на середньому вогні 5-7 хвилин.
  6. Запечені помідори заливаємо окропом, потім обдаємо холодною водою і знімаємо шкірку. Один помідор залишаємо цілим для подачі супу. Решта помідорів розминаємо виделкою в пюре. Додаємо помідори і часник на пательню з баклажанами.
  7. Заливаємо все овочевим бульйоном. Тушкуємо ще 5-7 хвилин. Баклажани за цей час мають стати м'якими. Вміст пательні переливаємо в каструлю і перебиваємо блендером в пюре.
  8. Додаємо вершки і м'який сир. Ставимо каструлю на вогонь. При постійному помішуванні доводимо суп до кипіння і варимо 1-2 хв. Після цього додаємо прованські трави, сіль і гострий мелений перець.
  9. Варимо крем-суп з баклажанів і помідорів ще 2 хвилини і прибираємо з вогню. Готовий крем-суп з баклажанів і помідорів розливаємо по тарілках. Ріжемо останній помідор часточками. Дрібно нарізаємо зелень петрушки. Викладаємо в тарілку по 2-3 часточки помідора і посипаємо подрібненою зеленню петрушки.

Паста зі смаженими кабачками і баклажанами

Інгредієнти:

  • Паста 150 г
  • Кабачок 1 шт.
  • Баклажан 1 шт.
  • Помідори (дрібні) 4 шт.
  • М'ята 2 гілочки
  • Базилік 2 гілочки
  • Петрушка 2 гілочки
  • Олія

Для заправки:

  • Оливкова олія ​​2 ст. ложки
  • Сік лимонний 1 ст. ложка
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото - фото 349007

Як приготувати пасту з баклажанами:

  1. Для заправки з'єднати оливкову олію і лимонний сік. Додати за смаком сіль і чорний мелений перець. Сіль додавати з урахуванням того, що інгредієнти салату вже будуть солоними.
  2. Кабачок і баклажан вимити, нарізати шматочками, товщиною 0,5 см. Баклажани присипати сіллю і залишити на 15 хвилин. Потім змити під проточною водою і осушити паперовим рушником.
  3. Кабачки обсмажити на сковороді гриль (або на звичайній сковороді) по 3-4 хвилини з обох сторін, до золотистого кольору. Посолити в процесі обсмажування.
  4. Потім таким самим чином обсмажити баклажан. Обсмажувати кабачки і баклажани можна як на олії , так і без неї. Обсмажені кабачки і баклажани нарізати смужками.
  5. Пасту відварити за інструкцією. Воду повністю злити. Викласти пасту в миску. Додати обсмажені кабачки і баклажани. Додати нарізані на четвертинки помідори.
  6. Додати дрібно нарізану зелень: петрушку, м'яту і базилік. Заправити заправкою і подавати. Паста зі смаженими кабачками і баклажанами готова. Страва буде смачною як в теплому, так і в холодному вигляді. Смачного!

Це смачно: Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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