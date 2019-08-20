Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото

Салати, печеня, рагу, маринади – ось, що можна приготувати з баклажанів. Однак, є і складніші страви з баклажанів, приготувати які допоможуть наші рецепти з фото!

Баклажан, запечений з беконом

Інгредієнти:

Баклажан середнього розміру 1 шт.

Бекон 100 г

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Олія рослинна

Як приготувати баклажан з беконом:

Баклажан вимити, обсушити і нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Можна зрізати хвостик, але краще залишити його для краси. Трохи посоліть нарізаний баклажан. З бекону зріжте шкірку і наріжте бекон тонкими скибочками. За розміром вони мають бути приблизно такими ж, як кружечки баклажана. Викладіть по одному шматочку бекону між кружечками баклажана. Скріпіть все дерев'яною шпажкою у центрі, щоб баклажан з беконом краще тримався. Перекладіть баклажан з беконом на шпазі у відповідну форму для запікання. Посоліть і поперчіть за смаком. Можна скропити баклажан перед запіканням олією. Відправляємо баклажан в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, і запікайте приблизно 40 хвилин.

Баклажани в паніруванні

Інгредієнти:

Баклажан 1 шт.

Яйце 1 шт.

Панірувальні сухарі

Сіль, перець

Олія рослинна

Як приготувати баклажани в паніруванні:

Яйце збити, злегка підсолити і поперчити. Баклажан нарізати скибочками. Спочатку обмочуємо скибочку у збитому яйці. Потім в панірувальних сухарях. Таким чином обробляємо всі скибочки. Обсмажуємо баклажани в паніровці у фритюрниці або в глибокій пательні з великою кількістю олії . Викладаємо баклажани на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Баклажани в паніровці готові. Смачного!

Баклажани з фаршем (в духовці)

Інгредієнти:

Баклажани 5 шт.

Фарш м'ясний 200 г

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Часник 2 зубчики

Сир твердий 50 г

Помідори 3 шт.

Сіль

Суміш перців

Вода

Як приготувати баклажани з фаршем:

Баклажани помити, обрізати плодоніжки і розрізати навпіл. Помістити баклажани в глибоку ємність, посолити і залишити на 40 хвилин. За цей час баклажани пустять сік і піде вся гіркота. Цибулю дрібно нарізати. Обсмажити цибулю на рослинній олії до золотистого кольору. Поки смажиться цибуля, дрібно нарізати часник. Додати часник до цибулі. Туди ж додати фарш, розмішати і смажити 10 хвилин. Посолити і поперчити за смаком. Баклажани викласти на деко, застелене фольгою. Зверху розподілити фарш. Помідори нарізати кружечками. Прикрасити баклажани з фаршем помідорами і скропити олією. Влити трохи води. Відправляємо баклажани з фаршем і помідорами в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-40 хвилин. Через 30 хвилин дістати баклажани з духовки. Посипати тертим сиром і відправити баклажани з фаршем в духовку ще на 10 хвилин. Баклажани, запечені в духовці, з фаршем, помідорами і сиром, готові.

Баклажани, тушковані в сметані

Інгредієнти:

Баклажан 1 шт.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Часник 2 зубчики

Сметана 50-100 мл

Олія ​​1-2 ст. ложки

Сіль за смаком

Цибуля зелена (для подачі)

Як приготувати баклажани у сметані:

Баклажани вимити, очистити і нарізати кубиками. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Часник очистити і подрібнити. На пательні розігріти олію. Викласти цибулю і баклажани. Помішуючи, смажити на середньому вогні 5 хвилин. Додати часник, посолити. Тушкувати ще 5 хвилин. Влити сметану, перемішати, зменшити вогонь, накрити кришкою. Тушковані баклажани в сметані будуть готові через 5 хвилин. Зелену цибулю дрібно нарізати. Баклажани, тушковані в сметані, при подачі посипати зеленою цибулею.

Салат зі смаженими баклажанами, кукурудзою і сиром

Інгредієнти:

Баклажан 260 г

Кукурудза консервована 60 г

Сир твердий 30 г

Майонез

Часник 1 зубчик

Кріп свіжий 5 г

Цибуля зелена 10 г

Олія

Як приготувати салат з баклажанів:

Баклажани промийте, наріжте невеликими кубиками. На пательні розігрійте олію і викладіть подрібнені баклажани. Помішуючи, обсмажуйте баклажани на середньому вогні до невеликого рум'янцю, 5 хвилин. Перекладіть смажені баклажани на тарілку, застелену паперовими серветками, щоб видалити надлишки олії. Дайте баклажанам охолонути. Остигнули баклажани перекладіть в миску, додайте кукурудзу і сир, натертий на великій тертці. Кріп і зелену цибулю дрібно наріжте і додайте в салат. Часник видавіть через прес в миску з салатом. Додайте майонез. Перемішайте.

Крем-суп з баклажанів і помідорів з плавленим сиром

Інгредієнти:

Баклажани 470 г

Помідори 300 г

Цибуля

Часник 30 г

Сливки 150 мл

Сир плавлений 100 г

Зелень петрушки 20 г

Трави прованські

Перець

Сіль

Олія

Для бульйону:

Морква 60 г

Цибуля

Корень петрушки

Черешки петрушки

Перець чорний горошком 6 шт.

Лавровий лист 1-2 шт.

Вода 500 мл

Як приготувати крем-суп з баклажанів:

Для овочевого бульйону очищаємо цибулю, моркву і корінь петрушки. Цибулю розрізаємо навпіл. Моркву розрізаємо на кілька частин. Складаємо цибулю і моркву в каструлю, додаємо черешки і корінь петрушки. Заливаємо овочі водою. Потім додаємо лавровий лист і перець горошком. Доводимо до кипіння і варимо овочевий бульйон на невеликому вогні 20-30 хвилин. Коли бульйон буде готовий, виймаємо овочі, перець горошком і лавровий лист. Вмикаємо духовку і розігріваємо її до 200 градусів. Часник очищаємо. Помідори і очищені зубчики часнику викладаємо на фольгу. Помідори проколюємо в одному місці виделкою. Загортаємо помідори з часником у фольгу, залишивши невеликий отвір для виходу пари. Запікаємо помідори і часник в духовці 30 хвилин. Цибулю нарізаємо кубиками. У пательні розігріваємо олію і викладаємо цибулю. Пасеруємо цибулю на середньому вогні до прозорості, 3-4 хвилини. Баклажани очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками. Викладаємо баклажани на пательню з цибулею. Обсмажуємо баклажани з цибулею на середньому вогні 5-7 хвилин. Запечені помідори заливаємо окропом, потім обдаємо холодною водою і знімаємо шкірку. Один помідор залишаємо цілим для подачі супу. Решта помідорів розминаємо виделкою в пюре. Додаємо помідори і часник на пательню з баклажанами. Заливаємо все овочевим бульйоном. Тушкуємо ще 5-7 хвилин. Баклажани за цей час мають стати м'якими. Вміст пательні переливаємо в каструлю і перебиваємо блендером в пюре. Додаємо вершки і м'який сир. Ставимо каструлю на вогонь. При постійному помішуванні доводимо суп до кипіння і варимо 1-2 хв. Після цього додаємо прованські трави, сіль і гострий мелений перець. Варимо крем-суп з баклажанів і помідорів ще 2 хвилини і прибираємо з вогню. Готовий крем-суп з баклажанів і помідорів розливаємо по тарілках. Ріжемо останній помідор часточками. Дрібно нарізаємо зелень петрушки. Викладаємо в тарілку по 2-3 часточки помідора і посипаємо подрібненою зеленню петрушки.

Паста зі смаженими кабачками і баклажанами

Інгредієнти:

Паста 150 г

Кабачок 1 шт.

Баклажан 1 шт.

Помідори (дрібні) 4 шт.

М'ята 2 гілочки

Базилік 2 гілочки

Петрушка 2 гілочки

Олія

Для заправки:

Оливкова олія ​​2 ст. ложки

Сік лимонний 1 ст. ложка

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Як приготувати пасту з баклажанами:

Для заправки з'єднати оливкову олію і лимонний сік. Додати за смаком сіль і чорний мелений перець. Сіль додавати з урахуванням того, що інгредієнти салату вже будуть солоними. Кабачок і баклажан вимити, нарізати шматочками, товщиною 0,5 см. Баклажани присипати сіллю і залишити на 15 хвилин. Потім змити під проточною водою і осушити паперовим рушником. Кабачки обсмажити на сковороді гриль (або на звичайній сковороді) по 3-4 хвилини з обох сторін, до золотистого кольору. Посолити в процесі обсмажування. Потім таким самим чином обсмажити баклажан. Обсмажувати кабачки і баклажани можна як на олії , так і без неї. Обсмажені кабачки і баклажани нарізати смужками. Пасту відварити за інструкцією. Воду повністю злити. Викласти пасту в миску. Додати обсмажені кабачки і баклажани. Додати нарізані на четвертинки помідори. Додати дрібно нарізану зелень: петрушку, м'яту і базилік. Заправити заправкою і подавати. Паста зі смаженими кабачками і баклажанами готова. Страва буде смачною як в теплому, так і в холодному вигляді. Смачного!

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