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5 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
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Сюжети у книжках цих авторів умовно розподіляються на "дорослі" та "дитячі", але іноді важко відрізнити пригоди, у які потрапляють маленькі герої, від халеп, куди можуть втрапити їх старші колеги. Зрештою, у всіх цих історіях напруга не спадає до самого фіналу, тож читайте!
"Небезпечна спадщина", Андрій Кокотюха
(Х.: Фоліо, 2019)
Дві повісті у цій збірці – про пригоди двох друзів – розумника Максима Білана і силача Дениса Черненка, які спочатку, у "Собачих клопотах", приходять на допомогу маленькій дівчинці, яка загубила песика, а потім їдуть в Карпати. І цього разу відважним хлопцям таки вдається зруйнувати "бізнес" викрадачам домашніх улюбленців.
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"Черненко не чекав, поки Білан почне запитувати. Сам у двох словах усе розповів, а тоді навіть не сказав чи запропонував – заявив із вимогою в голосі: – Людині допомогти треба! – Та ясно, – погодився Максим. – Тільки як ти собі все це бачиш? Зараз поділимо район на квадрати, зберемо народ і почнемо під кожен кущик заглядати? Почувши таку безнадійну пропозицію, дівчинка тепер заревіла вголос. На двох підлітків, що розмовляли з малою, почали косо позирати бабусі з сусідніх лавок. – Вмієш ти втішити, – невдоволено буркнув Денис. – Сам бачиш – нема виходу. – Все через те, хлопче, що думати ти поки не зовсім навчився, – повчальним тоном мовив Максим".
Ну, а в "Небезпечній спадщині", поїхавши в Карпати на фестиваль пісні, Максиму і Денису та їхній подружці Оксані довелося втрутитися у дуже дивну і заплутану історію – ловити нечисту силу в затишному карпатському будиночку, що отримав у спадщину від свого дядька-мольфара українець з Канади Зорян Бачинський.
"Муха Мария", Виктор Хорунжий
(К.: Space One, 2020)
У творчому здобутку цього молодого київського видавництва вже чимало книжок на цілком поважні сучасні теми, розвивати які – у його майбутніх планах. Містика, фентезі, а незабаром – навіть комікси. Цього разу маємо нещодавно видану дитячу книжку, яка висвітлює "дорослі" проблеми. Легке і захоплююче чтиво про комашиний світ виявляється мало не філософською притчею на загальнолюдські теми.
Отже, це історія про юну муху Марію, серед радісних і сумних пригод якої – перший політ і втрата друзів, потрапляння у пастки і знайомство з оточуючим світом та його жорстокими законами. Словом, все, як у людей, якщо бути об'єктивним. Адже всі персонажі комашиного світу обов’язково нагадують когось зі світу людей – злобний маніяк у павутинні, великий бос, на якого працює Оса, лякаючи навіть мохнатого Джмеля, злодійкуваті Жуки. Та й малі друзі зі школи виявляються не кращими за чванькуватих однокласників і пихатих однокласниць багатьох із нас.
І нічого цікавого у житті нашої мухи б не сталося, якби вона не познайомилася з комариком Феліксом та гусеницею, яка побачила уві сні свою мрію – ромашкове поле поруч з безмежним океаном. Але нову подругу тримає її незграбне тіло, комарик занадто слабкий, щоб самому щось міняти, тож поодинці нікому не вижити і не здобути свободу. Натомість, якщо розділити всі проблеми на трьох, то в результаті можна отримати не лише захопливу історію з глибокою мораллю, але й нагоду замислитися над своїм власним життям.
"Дженні", Пол Ґелліко
(Л.: Видавництво Старого Лева, 2020)
За сюжетом цієї історії, восьмирічний хлопчик Пітер хоч і живе з родиною, але почувається дуже самотнім, бо в батьків ніколи не вистачає на нього часу. А ще він мріє про кота, якого йому не дозволяють тримати. Таємничим чином Пітер сам перетворюється на кота й пізнає всі негаразди, які чекають приблуду на вулицях великого ворожого міста.
Він знайомиться з такою ж бездомною кішечкою Дженні, яка допомагає йому оволодіти мистецтвом непростого котячого життя. Друзів чекають карколомні пригоди, смертельні небезпеки, мандрівка до Шотландії, зрада та справжня дружба. Пітер навчиться бути котом, а Дженні … знову повірить у людей.
"Останниця. Книга 1. Одна на світі", Кетрін Еплгейт
(К.: Жорж, 2019)
За сюжетом цієї історії, героїня книжки Биш звикла бути найменшою і наймолодшою, але вона завжди почувалася частиною чогось великого – частиною сім'ї, частиною зграї. Так було до того жахливого дня, коли Биш залишилася сама – і тепер вона остання зі свого роду, остання з дейрнів...
"Ще задовго до того, як почула це слово, я звикла до того, що я – остання, – згадує вона. – Я була вишкребком – наймолодшим і найменшим дитям, і то набагато меншим за всіх поміж сімох братів і сестер, що означало мою останню чергу пити, їсти, бути захищеною. Найнижчий статус у нашій зграї в час занепаду я прийняла без образи – принаймні без особливої образи. Можливо, це й справедливо. Мої переступи, як мені часто нагадували, були численні. Розуму бракувало, бо я була замала, допомоги від мене було небагато, бо я занадто дрібна".
Тож останниця. Для дейрнів зграя – це головне у житті, і тому ому Биш вирішує перевірити, чи правдиві легенди про представників її виду, яким вдалося вижити. Вона вирушає у небезпечну подорож войовничим королівством Недарра. Дорогою хоробра дейрна зустрічає достойного вобика Тоббла, багатолику дівчину Кхару, гордого кота-філівету Лови-Удачу та Ренцо – злодія, що має честь. Нові друзі стають справжньою сім'єю для Биш і разом відкривають жахливу таємницю, яка загрожує існуванню не тільки дейрнів, але й усіх істот їхнього світу.
"Діти шпигунки. Мисливці на тарганів", Рейчел Спретт
(К.: Книголав, 2020)
Це зaxoпливa книжкa – пpo життя тpьox підлітків, Eйпpiл, Фiнa тa Джo, якe piзкo змiнюєтьcя, кoли oднoгo дня paптoвo зникaє їxня мaмa. Poзгублeнi i з купoю зaпитaнь бeз вiдпoвiдeй, дiти мaють пepeїxaти дo тaтa. Життя у нoвoму мicтeчку виявляєтьcя нeпpocтим. Дiтям пoтpiбнo нe лишe пopoзумiтиcя з тaтoм, aлe й влитиcя у нoву гpoмaду.
Нa зaвaдi ocтaнньoму cтaє низкa тaємничиx злoчинiв. Пepeд щopiчними тapгaнячими пepeгoнaми – нaйпoпуляpнiшoю poзвaгoю для мicтян – xтocь пoчинaє cпpaвжнє пoлювaння нa pудoвуcиx учacникiв. Для нoвaчкiв є cпpaвoю чecтi з'яcувaти, xтo зa цим cтoїть, i oчиcтити cвoє iм’я вiд пiдoзp. Paзoм iз нoвoю cуciдкoю Лopeттoю тa бeшкeтним пecикoм Гapбузoм дiти бepутьcя зa poзcлiдувaння...
Ігор Бондар-Терещенко
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