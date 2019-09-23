Смачно, але чи корисно: чи можна вилікувати застуду цими методами

З приходом осені з нестійкою погодою та сильним вітром українці стали частіше хворіти. Застуда зараз є головною проблемою, яка косить всіх: від малого до великого. Медики розповіли, які засоби не допомагають одужати, а лише здатні погіршити стан.

Отже, чим не слід лікуватися, аби не погіршити власне самопочуття.

І ще: Ідеальний осінній напій для покращення імунітету, який сподобається всім

Чарівні порошки та таблетки

На першому місці в аптеках за обсягами продажів стоять порошки і таблетки, що знімають неприємні симптоми – температуру, біль у горлі, головний біль, ломоту в тілі. Варто знати, що подібні препарати необхідні лише в екстрених випадках, коли потрібно прибрати відчуття хвороби та сходити в амбулаторію на прийом лікаря.

До таких марних препаратів належать і льодяники від кашлю і болю в горлі. Деякі з них навіть є антибактеріальними засобами, але результат один – пацієнт не видужує миттєво, а горло продовжує боліти, поки організм не поборе інфекцію або простуду. При цьому відмовлятися від льодяників не варто, вони здатні пом'якшити та зняти біль, щоб лікування пройшло без особливих складнощів.

Ще одним засобом є краплі в ніс. У них додана речовина, яка дозволяє розблокувати носові ходи та знизити обсяг виділень. Їх застосування не завжди марне. Якщо ніс закладений, то припиняється доступ повітря до гайморових пазух і придатків. У результаті слиз застоюється там, а бактерії відчувають себе відмінно і починають розмножуватися.

Таблетки та порошки здебільшого усувають симптоми

Підвищена температура тіла

Більшість українців вважають, що будь-яке показання термометра, яке вище 36,6 градуса потрібно прибирати. Лікарі давно спростували цю ідею і заявили, що організм бореться з хворобою активно тільки при високій температурі. Небезпеку для здоров'я і життя людини представляють показники вищі, ніж 39 градусів. Тому, якщо на градуснику температура не перевищує 38,5 градуса, то таблетки і сиропи не знадобляться.

Цілющий піт

До недавнього часу вважалося, що під час застуди або інфекційного захворювання потрібно закутати в ковдру і плед, одягнути теплий светр і шкарпетки, а також напитися гарячого чаю. Ці прийоми, як вважалося раніше, допомагають пропітніти, а з потом вийде і хвороба.

Сучасні тенденції і дослідження показали, що піт не сприяє одужанню, а зниження температури тіла може здійснюватися тільки через тонку натуральну тканину. Тому під час хвороби краще одягнути бавовняну піжаму та шкарпетки. Також вважається, що тіло має віддавати тепло в зовнішнє середовище, щоб не настав перегрів, а не "консервуватися" під ковдрами і пледом.

Ще одним міфом є ​​заборона на купання під час хвороби. Це робити просто необхідно, адже з потом на шкіру потрапляють токсини, які необхідно змити теплою водою.

Не слід з головою закутуватися у ковдру

Мед і варення

Застуда асоціюється з гарячим чаєм, малиновим варенням і медом. Однак усі ці засоби завдають великої шкоди організму, адже викликають посилену роботу внутрішніх органів, що є ударом по і так ослабленому організму. Варення з малини і мед не знижують температуру, але сприяють активізації роботи підшлункової залози. Вона повинна виробити ще більшу кількість інсуліну, щоб переробити цукор, який надійшов до організму. Гарячі напої також під забороною, адже вони подразнюють запалену слизову в горлі, яка і без цього піддалася атаці вірусів і бактерій. Всі напої повинні бути кімнатної температури.

Аскорбінова кислота

Поки людина здорова, вона не замислюється про свій раціон, фрукти й овочі відходять на другий план. Варто їй захворіти, як раптом на думку спадає бажання зміцнити імунітет, і в хід ідуть усі можливі засоби. Аскорбінка або вітамін С – відомий борець з інфекціями, але ударна доза вітаміну може стати нищівною для хворого.

Організм не сприймає більше цього вітаміну, ніж йому потрібно. Надлишки можуть в кращому випадку просто вивестися з сечею, а в гіршому – викликати алергію та проблеми з печінкою. Тому овочі та фрукти, багаті корисними вітамінами і мікроелементами повинні бути в раціоні завжди.

Не зловживайте вітаміном С

Усі перераховані засоби та прийоми не завжди безглузді і небезпечні для здоров'я. Застосовані з розумом методи боротьби з поганим самопочуттям допоможуть організму справитися з хворобою, але повністю покладатися на них не варто.

Читайте також: Лікарі закликають відмовитися від цієї щоденної звички