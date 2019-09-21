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Ідеальний осінній напій для покращення імунітету, який сподобається всім
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Осінь приносить не лише похолодання, а й стреси, втому та різноманітні захворювання. Тому вчені назвали ідеальний напій холодного сезону, який дозволить зміцнити імунітет та покращити самопочуття.
Зниження температури повітря та дощі навряд чи допомагають організму залишатись у формі, тому восени варто ретельніше стежити за своїм раціоном та самопочуттям, щоб не занедужати. Втім, є й приємний спосіб зняти напругу та знизити рівень ймовірності захворіти. І йдеться не лише про какао та трав'яні чаї, а й про глінтвейн.
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Саме гаряче вино зі спеціями та фруктами підвищує імунітет та має вдосталь антиоксидантів, що покращують кровообіг, знижують рівень поганого холестерину та позбавляють напруги.
Звісно ж, підійде не будь-яке вино, а саме сухе червоне натуральне. Не варто забувати і про кількість, адже у будь-якому випадку це алкогольний напій, який може завдати шкоди. Також медики нагадують про ідеальні спеції для вина, приміром, кориця та гвоздика. Вони поліпшують настрій та допомагають відновити якісний сон.
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