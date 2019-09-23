Лікарі закликають відмовитися від цієї щоденної звички

Багато лікарів-дерматологів стверджують, що сучасні люди миються занадто часто, без урахування того, чи забрудненим є їхнє тіло. Виявляється, така "звичка" може мати свої негативні наслідки. Про них читайте далі.

Приймати душ і ванну щодня, за словами цих експертів, не тільки не обов'язково, але і шкідливо.

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Вигідно насамперед бізнесу. Середньостатистична людина не працює тяжко щодня так, щоб її тіло рясно пітніло та ставало брудним, і тому не потребує щоденного очищенні шкіри, стверджують експерти. Вони відзначають, що в підтримці звички щодня митися найбільше зацікавлені виробники гелів, мила та шампунів. І цей інтерес пов'язаний зовсім не з турботою про здоров'я людей.

Збільшується ризик інфекцій. Частий душ, особливо гарячий, пересушує шкіру, що сприяє виникненню мікротріщин. Якщо ж при цьому ще використовується мило або гель, це знищує ті корисні бактерії, які живуть на шкірі. Таким чином створюються передумови для розвитку інфекцій, включаючи шкірні.

Зловживання душем має негативні наслідки

Чистого одягу та спідньої білизни досить для загальної чистоти. Експерименти з космонавтами показали: чисті речі, в першу чергу з бавовняних тканин, підтримують чистоту тіла не гірше за водні процедури. Якщо щодня одягати чистий одяг та спідню білизну, це звільняє від необхідності приймати душ.

Митися потрібно швидко. Медики рекомендують приймати душ протягом лічених хвилин (менш як 10 хвилин). Якщо ігнорувати це правило, можна позбавити власну шкіру захисного шару, що дуже погано позначається на імунітеті.

Любителям ванни не варто перебувати в ній довше 10-15 хвилин.

Гаряча ванна може вбити. Є дані, які говорять про те, що прийом гарячої ванни провокує серцевий напад в п'ять разів інтенсивніше, ніж фізичні вправи. Людям з хронічними порушеннями в роботі серцево-судинної системи гарячі ванни в принципі протипоказані, перш за все в холодну пору року.

Бережіть себе та своє здоров'я!

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