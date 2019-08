Slipknot – We Are Not Your Kind: слухайте перший за 5 років альбом гурту

Американський ню-метал гурт Slipknot випустив свій шостий альбом "We Are Not Your Kind", і це – перша за останні 5 років платівка музикантів. Слухайте потужні треки та заряджайтесь драйвом на максимум!

Реліз нового альбому групи Slipknot – "We Are Not Your Kind" відбувся 9 серпня 2019 року на лейблі Roadrunner Records. Продюсером студійника став Грег Фідельман. Загалом у платівку "металістів" увійшло 14 треків, у тому числі пісня "Solway Firth" – саундтрек до серіалу "Boys".

Слухати онлайн новий альбом Slipknot – "We Are Not Your Kind" (для прослуховування всіх пісень авторизуйтесь на deezer через соцмережі тощо):

Це цікаво: Найкрутіша рок-музика тижня

Перший сингл альбому "Unsainted" і кліп на нього вийшли в травні 2019 року. Через місяць музиканти опублікували відео на пісню "Solway Firth", а 5 серпня з'явився вертикальний кліп на "Birth Of The Cruel".

Із липня 2019 Slipknot гастролює на підтримку альбому містами США. Північноамериканська частина туру завершиться 8 вересня 2019 року, а в 2020 році гастролі продовжаться в Європі.

Слухайте також: Драйвовий плейлист нових пісень тижня