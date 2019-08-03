Найкрутіша рок-музика тижня: слухай нові драйвові пісні

Бракує альтернативний плейлист без попси? Заціни добірку рок-пісень, які вийшли у світ за останній тиждень. Нові кліпи та треки від молодих та відомих гуртів вже чекають на тебе!

Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та юних рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ в останні дні липня та початок серпня. Не оминули увагою і свіжі кавери та неймовірний кліп LACUNA COIL

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Devotion - Unison (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Resolve - Terra Mater

The Comfort - Pain (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

landless - Golden Days (OFFICIAL ONE-SHOT MUSIC VIDEO)

The Omnific - Moonstruck (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Reclaimer - Let Go

Northlane - Eclipse [Official Music Video]

Joyce Manor - "Falling In Love Again" (Live at The Palladium)

Wage War - Me Against Myself

Wage War - Prison

Locket - Sleepwalker (Bell Tower Sessions)

The Lion King - I Just Can't Wait To Be King - Rock cover by Halocene

Miley Cyrus - Mother's Daughter - Piano Ballad Cover by Halocene

LACUNA COIL - Layers Of Time (OFFICIAL VIDEO)

Microwave "Carry"

Microwave "DIAWB" Official Music Video

Derek Ted "Sew Me Up" Official Music Video

Читайте також: Найкращі пісні твого настрою: плейлист популярної музики для роботи