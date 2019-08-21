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Які медичні довідки треба дитині до школи: список і зразки форм
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Перед початком навчального року усі школярі має пройти профілактичний огляд та отримати відповідні довідки, які потрібно принести до школи. Дізнайтеся, які саме медичні документи потрібні школярам.
Приготування до школи не обмежуються походами по магазинах за канцтоварами та одягом. Також дитині потрібні отримати медичні довідки до 1 вересня, щоб мати можливість розпочати навчання. Потрібні довідки можна отримати в педіатра чи сімейного лікаря абсолютно безкоштовно. В обов'язковій довідці має бути зазначена група для занять фізичною культурою. Також потрібно оновити карту щеплень, якщо дитині робили нові вакцинації.
Тут більше: Коли треба робити щеплення дитині
Довідки, які потрібні для відвідування школи
Довідка форми № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду"
Цю довідку видають дитині після огляду в лікаря. Також дитину можуть скерувати на вакцинацію, базові аналізи чи на огляд до вузьких спеціалістів.
У довідці для школи лікар має зазначити:
- прізвище та ім'я дитини, дату народження, стать
- місце проживання дитини, телефон батьків
- найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас
- дату проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду, а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного
- висновок про стан здоров'я дитини. Якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис
- групу для занять фізичною культурою
- рекомендації
Довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень"
Це інформація про вакцинації та ревакцинації, а також туберкулінові проби. Якщо дитині вчасно зробили всі щеплення, то з 7 до 14 років не потрібно робити вакцинацію чи ревакцинацію.
Якщо дані у карті профілактичних щеплень не оновлювалися, то довідки не потрібно.
Якщо у навчальному закладі немає такої довідки, то її можуть попросити принести.
При переході у нову школу, потрібно принести таку довідку.
Чи потрібна для школи медична карта (форма № 026/о) ?
Ні! "Медична карта дитини" (форма № 026/о) більше не потрібна, її скасували у березні 2018 року. Це право на медичну таємницю – дані про стан здоров'я дитини не можуть бути розголошені поза межами медзакладу.
Календар щеплень для дітей
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