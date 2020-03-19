Скільки коронавірус живе у повітрі та на різних поверхнях: важливі дані

Захворіти на COVID-19 можна при контакті з поверхнями, які заражені коронавірусом. Учені зібрали перші дані, скільки часу він може виживати поза людським організмом.

Збудник коронавірусу може передаватися від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються при кашлі або чханні хворого на COVID-19, або ж у результаті дотику до предметів або поверхонь, на які потрапили краплі, а потім – дотику до очей, носа або рота.

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Через високу заразність нового коронавірусу люди по всьому світу намагаються максимально уникати доторку до різних поверхонь у громадських місцях та особливо в транспорті, оскільки повсюди може "жити" 2019-nCoV. У багатьох містах також активно дезінфікують транспорт та вулиці, посилено прибирають в офісах, лікарнях та магазинах.

Як коронавірус COVID-19 оселяється на поверхнях?

Як при інших респіраторних вірусах, зокрема грипі, новий коронавірус потрапляє у навколишнє середовище через крихітні краплі, що виділяються з носа та рота зараженої людини під час кашлю чи чхання.

Під час одного кашляння може виділитися до 3000 таких крапель! Ці частинки можуть осідати на інших людей, одяг та поверхні навколо них, а найдрібніші частинки можуть залишатися у повітрі.

При цьому краплі, що виділяються при чханні або кашлі, розлітаються від хворого на відстань не більше ніж 1 метр. Коронавіруси НЕ МОЖУТЬ розноситися по повітрю на великі дистанції.

Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальних шляхів інфікованого.

Є дані про те, що вірус довше виживає у фекальних виділеннях, тому кожен, хто не миє ретельно руки після туалету, може заразити все, до чого доторкнеться.

Наголосимо, що за даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), торкнутися до поверхні або предмета, на яких є вірус, а потім – до свого обличчя – "не є основним способом поширення вірусу".

Більшість випадків зараження виникає при контакті з клінічно абсолютно достовірними випадками – близько 90% ситуацій, коли людина захворіла, контактуючи з тими, у кого є явні симптоми. У більшості випадків передача здійснюється в сім'ях, де хворий при тісному контакті заражає всіх інших. І приблизно 15% – це транспорт, магазини й робота.

Ризик зараження 2019-nCoV в результаті дотику до монет, банкнот або банківських карток Є ДУЖЕ НИЗЬКИМ.

Попри це CDC, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та інші організації охорони здоров'я наголошують, що миття рук і щоденна дезінфекція поверхонь, до яких часто торкаються, є ключовим фактором у боротьбі з пандемією.

Скільки коронавірус "живе" у повітрі та на поверхнях?

Наразі вчені точно не знають, як довго SARS-CoV-2 – назва вірусу, який викликає захворювання Covid-19 – може виживати поза людським організмом.

Дослідження вірусологів Національного інституту здоров'я США (NIH) показує, що вірус "живе" до трьох годин після того, як потраплять у повітря під час кашляння. Дрібні крапельки розміром від 1 до 5 мікрометрів – приблизно в 30 разів менші за ширину людської волосини – у спокійному повітрі можуть перебувати кілька годин.

Отримані дані свідчать про те, що новий коронавірус може "жити" від 3-х годин до кількох днів. У середньому, він зберігає життєздатність у повітрі до 3 годин, на міді – 4 години, на картоні – 24 години, найбільш стабільний вірус на пластику, нержавіючій сталі та інших твердих поверхнях – його можна знайти від двох до п'яти днів.

На м'яких поверхнях, приміром, на одязі, вірус живе набагато менше. Скажімо, якщо у вас є пальто, на якому є вірус, але ви не одягатимете його впродовж кількох днів, то небезпеки більше немає.

Не забувайте: дотик до зараженої поверхні сам по собі не заразить вас коронавірусом. Це станеться лише якщо він потрапить в рот, ніс чи очі. Саме тому нам краще якомога рідше торкатися свого обличчя.

Важливо, що коронавірус можна знищити за хвилину за допомогою дезінфекції поверхонь 62-71% спиртом або 0,5% відбілювачем з перекисом водню або побутовим відбілювачем, що містить 0,1% гіпохлориту натрію.

Наразі невідомо, як довго вірус може вижити на одязі та інших поверхнях, які важче дезінфікувати. Для того, щоб це з'ясувати, потрібно провести додаткові дослідження, але вчені припускають, що на натуральних волокнах, які добре вбирають вологу, вірус буде швидше висихати.

Тож старайтесь уникати скупчення людей, не торкайтесь брудними руками своїх слизових оболонок, мийте руки, провітрюйте кімнати та дезінфікуйте приміщення.

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