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Карантин Коронавірус

Пиття води та полоскання горло НЕ рятують від коронавірусу: пояснення

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Спростовуємо фейкові методи боротьби з коронавірусом - фото 1
Спростовуємо фейкові методи боротьби з коронавірусом / gettyimages

У мережі поширюють фейки про нібито лікування та профілактику коронавірусу. Від поради їсти часник дезінформатори перейшли до нової: вони рекомендують часто пити воду та полоскати горло. Ми розібрались, чому це нас не захистить.

У соцмережах активно поширюють фейк із нібито дієвою (насправді – ні) порадою, яка вбереже нас від коронавірусу Covid-2019. Так, часник і цибуля для профілактики вже не в моді. Тепер в Україні й навіть за кордоном радять пити воду і полоскати горло.

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Логіка поради у тому, що вірус нібито затримується у горлі на певний час, тож якщо кожні 15 хвилин пити воду або полоскати горло – ви просто вимиватимете вірус. Але це не працює!

Фейкове повідомлення поширюють у мережі:

Американські науковці з університетів Вандербільта та Х'юстона розповіли, що регулярне пиття води рятує хіба що від зневоднення й жодним чином не вплине на потрапляння вірусу у ваш організм. І хоча віруси дійсно не виживають у кислому середовищі нашого шлунку, проте немає гарантій, що коронавірус "змиється" в шлунок.

Нагадаємо, що віруси потрапляють до нашого організму НЕ тільки через рот, а й через ніс та очі.

Дієві поради протидії коронавірусу залишаються незмінними: будьте вдома та дотримуйтесь карантину, уникайте скупчення людей, частіше мийте руки або обробляйте їх антисептиком, не торкайтесь обличчя, рота, носа та очей, ведіть здоровий спосіб життя і відмовтесь від шкідливих звичок.

Мем: VoxCheck - фото 392913
Мем: VoxCheck

Ще одним прикладом фейку є лист Юри Климова, "молодого лікаря, який працює в Китаї", який нібито пише про те, що великий вірус не може пролізти через дірки в масці, тому маски потрібно носити. Ну, і головний аргумент, що вірус гине при температурі 26-27 градусів, тому потрібно весь час полоскати рот гарячою водою.

Це маячня, адже взагалі незрозуміло, навіщо вірус, який гине при температурі 27 градусів, прагне залізти в організм людини, який має температуру близько 37.

До слова, промивання носа сольовим розчином також не допоможе захиститися.

Мільйони "перепостів" отримала й розповідь доктора Рошаля про те, як він нібито рекомендує їсти дрібно порізаний часник на порожній шлунок, а якщо вам хочеться пожувати його – тоді краще робити це перед сном. Це, звісно, теж нісенітниця, про що вкотре нагадали у МОЗ.

Пиття води та полоскання горло НЕ рятують від коронавірусу: пояснення - фото 392937

Медики наголошують, що наразі немає спеціальних рекомендованих ліків для профілактики або лікування коронавірусу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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