Як дезінфікувати дім: доступні методи, які допоможуть позбутись вірусів

Не панікуйте, а прибирайте! Найкращий метод боротьби з вірусами – знищити їх, тож пропонуємо вам перевірені методи, які допоможуть вам очистити дім від збудників різних хвороб.

Під час поширення вірусних інфекцій, виникає потреба уберегти себе та близьких від хвороб. Мити руки, звичайно, добре, але бактерії живуть й на інших поверхностях. Розповідаємо, як правильно та ефективно провести дезінфекцію власного житла.

І ще: Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція

Радимо використовувати ці методи комплексно.

Зволожувач повітря

Важливо пам'ятати, що вологе повітря створює несприятливе для вірусів середовище. Окрім цього, зволожувач повітря в принципі корисний для здоров'я. Він фільтрує повітря, пил не літає, а осідає, дихати стає легше. Потрібно регулярно змінювати воду та не забувати вмикати його регулярно.

Провітрювання

У вашому помешканні не має бути застою повітря, тож постійна циркуляція має стати вашим другом. Для цього потрібно лише регулярно відчиняти всі вікна вдома. Якщо ваші апартаменти не надто піддаються постійному провітрюванню, то можете купити спеціальний пристрій – рециркулятор повітря. Принцип роботи, як у фільтра.

Спеціальна побутова хімія

Її потрібно використовувати з розумом, щоб ви не отримали випадково хімічний опік або ж отруєння. Якщо під час карантину ви все одно виходити з дому та повертаєтеся, прибирання треба робити частіше. Найкращий варіант для вас – вологе прибирання. Придбайте спеціальний дезінфекційний засіб, який знищує бактерії та вірусу, й протирайте ним усі поверхні.

Дезінфікаційні засоби

Якщо у вас немає антисептика і виготовити його власноруч ви теж не можете, тоді можете скористатися перекисом водню, оцтовою кислотою, нашатирним спиртом. Також можете спробувати насичений розчин кухонної солі для боротьби з вірусами на поверхнях.

Ультрафіолетова, сольова та ефірна лампа

Для вашої зручності обирайте маленьку, портативну лампу, щоб мати змогу переносити її по дому. Проте пам'ятайте, що така дезінфекція повинна проводитися лише в повністю порожньому приміщенні – люди та тварини повинні перебувати в іншому місці під час обробки ультрафіолетовими променями.

Найкраще допомагають побороти вірусні інфекції ефірні олії чайного дерева, ялиці, хвої, евкаліпту, лимону. Залийте їх у спеціальну лампу та насолоджуйтеся. Пам'ятайте, що запах має бути для вас приємним, інакше – замініть його.

Сольові лампи також очищують – насичують повітря іонами, які своєю чергою вбивають віруси.

До теми: Пиття води та полоскання горло НЕ рятують від коронавірусу: пояснення