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Швеція відмовилась від боротьби з коронавірусом: спростовуємо новий фейк
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Мережу заполонив черговий фейк про карантин. Цього разу йдеться не про вертольоти-дезінфектори, а про відмову Швеції від боротьби з новим коронавірусом. Ми розібралися, звідки взялись такі дані та чому їм не можна довіряти.
За даними "По той бік новин", які проводять фактчекінг, побрехеньку про нібито відмову Швеції боротись з коронавірусом поширили понад 253 тисячі користувачів (якщо вірити лічильнику Facebook на сайті) та переглянули понад півтора мільйона людей.
До теми: Оприлюднено карту країн, закритих через коронавірус
Опублікував цей фейк інформаційно-аналітичний портал громадської організації "За права людини", що зареєстрований в Азербайджані. Першоджерелом для цього повідомлення стали вирвані (!) фрази з інтерв'ю прем'єр-міністра Швеції, а також пост польської тріатлоністки Йоанни Солтищяк у соцмережах. Насправді ж ані шведський міністр, ані спортсменка нічого такого не говорили.
Так, у Швеції і справді перестали тестувати усіх, хто має підозру на новий коронавірус COVID-19. Коли кількість хворих у країні перейшла певну межу – приблизно 8 хворих на 100 тисяч жителів – уряд змінив стратегію. Лікарі стали помічати, що новий коронавірус має ознаки соціальної інфекції, тому політику спрямовують на виявлення захворювання у групах ризику та тих, хто вже перебуває у лікарні. Усі інші пацієнти із легкими симптомами хворіють і самоізольовуються вдома.
Зрозуміло, що цифри, які зараз наводять у статистиці саме по Швеції, не відображають реальної ситуації. І це свідомий крок держави. Проте країна веде боротьбу із захворюванням.
На сайті Агенства охорони здоров'я Швеції, де зібрано усі оновлення, поради, пояснення у різних формах про роботу країни під час пандемії коронавірусу, чітко вказано: "Орган громадського здоров'я уважно стежить за подіями. Ми проводимо мікробіологічні аналізи, оцінюючи ризики та те, як розвивається спалах. Ми систематично працюємо, щоб запобігти поширенню інфекції в суспільстві. За допомогою різних заходів ми можемо затримати поширення інфекції та зменшити кількість хворих одночасно". Це – чітка позиція Швеції щодо коронавірусу, а це – брехня:
Щодо самої фейкової публікації. По-перше, прем'єр-міністр нічого подібного не говорив. Шведська преса про це не знає, а на сайті уряду ніяких заяв чи позицій немає. Ще 3 березня відбулася прес-конференція, де Леффен представив кризову команду у боротьбі з коронавірусом. Він заявив журналістам, що скасував офіційний візит до Південної Африки і додав, що найкраще, що люди можуть зробити, – це бути в курсі та дотримуватися порад чиновників охорони здоров'я.
У той час, коли автори фейку брешуть, що "Шведские ученые утверждают, вопреки мнению своих коллег из других стран, что коронавирус… безопасен! Мол, среди заразившихся уровень смертности всего 2 процента", Швеція обмежила в'їзд іноземців в країну. Для шведів, які хочуть повернутися з-за кордону, введено спеціальні списки для реєстрації (і відповідної подальшої роботи із тими, хто повернувся).
Відбувається просвітницька кампанія, на сайтах усіх установ та навчальних закладів розміщені поради та рекомендації щодо коронавірусу.
Які заходи боротьби з пандемією вжито в Швеції
- З 19 березня на 30 днів введено тимчасову заборону на в'їзд з не шенгенських країн.
- Старші школи, коледжі, університети та заклади освіти для дорослих перейшли на дистанційне навчання. І ця рекомендація впроваджується.
- На дитячі садки та початкову та середню школу це не розповсюджується, щоб батьки могли ходити на роботу та не переживати за дітей, які самі вдома. Водночас, йде обговорення законопроєкту, за яким би забезпечували догляд за дітьми, батьки яких мають соціальну важливу роботу і не зможуть залишити дітей у разі закриття садків та шкіл
- Тих працівників, які можуть працювати дистанційно, переведено на дистанційну роботу.
- Діє заборона на зібрання понад 500 осіб.
- Уряд дозволив залишатися вдома без оформлення лікарняного протягом 14 днів. Рішення прийняли для зменшення навантаження на заклади охорони здоров’я та зменшення ризиків поширення нового коронавірусу.
- До 14 квітня жодні відрядження за кордон не надаються.
- Зменшено кількість потягів, старшим людям рекомендують взагалі не виходити з дому, а для доставки продуктів користуватися інтернет-сервісами або послугами соціальних бригад, які з'являються по всій країні.
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