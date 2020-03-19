Оприлюднено карту країн, закритих через коронавірус

Серед повністю закритих країн, окрім України, всі країни Євросоюзу, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Єгипет та інші.

Багато країн світу через пандемію коронавірусу повністю або частково закрили кордони, щоб зупинити поширення недуги. Туристичний портал склав онлайн-карту, на якій можна в режимі реального часу відстежувати "закритість" країн світу.

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Подивитися карту можна тут. Зокрема, серед повністю закритих країн, окрім України, всі країни Євросоюзу, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Єгипет, Марокко, Лівія, Туніс, Кенія, Нігерія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Аргентина, Перу, Чилі, Болівія, Еквадор, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Монголія, Молдова та інші.

Часткова заборона на в'їзд діє в США, Колумбії, Венесуелі, Уругваї, Китаї, Індії, Таїланді, М'янмі, Індонезії, В'єтнамі, Росії, Омані, Південній Африці та низці інших країн.

При цьому відкритими поки залишаються Грузія, Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Великобританія, Гренландія, Ісландія, Білорусь, Бразилія, Парагвай, Бангладеш, Бутан, Сирія, Іран, Ірак, більшість країн Африки.

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