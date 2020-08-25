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Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
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З нагоди 29-ї річниці Незалежності України в центрі Києві відбувся святковий концерт "Пісенна історія сучасної країни". На дійстві, окрім українських хітів, лунали також російськомовні треки, частина авторів яких не вирізняється патріотизмом. Мережа обурена, і, треба визнати, справедливо.
У попурі "Пісенна історія сучасної країни" 19 топових зірок переспівали 42 фрагменти найзнаковіших, на думку організаторів, хітів за 29 років нашої Незалежності. А проте, не всі згодні із плейлистом та добором виконавців, яким доручили таку місію. Які пісні та виконавці обурили частину користувачів мережі – читайте далі.
Як це було: Українські зірки переспівали найпопулярніші пісні 29 років Незалежності
Спершу пропонуємо вам пригадати святковий плейлист на День Незалежності:
- MONATIK (саундпродюсер шоу) – Інтро
- Олег Винник – Пісня про пісню
- Джамала – Квітка душа
- Ніна Матвієнко – Понад хмарами
- Потап – Хрещатик
- Антитіла – Я йду, Misto
- The Hardkiss – 1944
- Ірина Білик – 3 хвилини
- Олександр Пономарьов – Тебе це може вбити
- Сергій Бабкін – Вона
- Время и Стекло – Вахтерам
- Tayanna – З ранку до ночі
- Оля Полякова – Ветер Надежды, Надія є
- Руслана – Ти подобаєшся мені
- Тіна Кароль – А я пливу у човні
- Ніна Матвієнко – Україна – це ти
- Наталя Могилевська – Кричалка, Стыцамен
- Mozgi, Время и Стекло, Мішель Андраде – Под дождем, Зроби мені Хіп-Хоп
- Павло Зібров – Все будет хорошо
- Оля Полякова – Дикі танці
- Tayanna – Файне місто Тернопіль, Кружит
- Наталя Могилевська – Имя 505
- Павло Зібров – Нино
- Наталя Могилевська і Позитив – Не пара
- Ірина Білик – Шлепки
- Потап, Олег Винник – Ні, я не ту кохав
- MONATIK – Стрела
- Верка Сердючка – Там де нас нема
- Руслана – Весна
- The Hardkiss – Два вікна
- Джамала – Make-Up
- Тіна Кароль – Місяць
- Надя Дорофєєва – Плакала
- Олександр Пономарьов – Старі фотографії
- Всі зірки – TDME
- Ніна Матвієнко – Червона рута
У цифрах у "Пісенній історії" пролунали 64% хітів українською, 29% – російською, 7% – англійською та кримськотатарською.
Саме російськомовні пісні на святі української Незалежності найбільше обурили мережу. І тут, передусім, про доречність таких треків, як "Шлепки" Олі Полякової, "Вахтерам" гурту Бумбокс, "Киевляночка" Гарика Крічевського, "Ветер надежды" Євгеній Власової, "Стыцамен" Івана Дорна, "Имя 505" гурту "Время и Стекло", "Нино" Олега Винника та інших.
Шльопали ушльопки по Софіївській площі. Те, що там відбулось, дуже гарно висвітлює, що насправді відбувається в голові президента, його оточення та їх прихильників. Попсовий шабаш з російським присмаком, – зауважив Олег Сенцов.
"Виконання "Шльопалі шльопки" на фоні військових під час офіційних заходів до Дня Незалежності за участі Президента України... Я навіть не знаю, як це прокоментувати", – спантеличена Дарія Гірна.
"Військовий парад на День Незалежності ми не проводимо, бо коронавірус і Путін буде нервувати. Зате проведемо попсовий концерт", – іронізує Володимир Омелян.
Представники Бумбоксу, до речі, заявили, що не дозволяли використовувати свій хіт. І вони згодні, що "Вахтерам" – не підходяща пісня для свята 24 серпня.
До того ж вбрання деяких виконавців, а також їхнього балету геть не пасувало до урочистої події, тому інтернет облетіли фото зайчика з прапором та кадри напівоголених танцівниць на фоні Стіни пам'яті полеглих за Україну.
І річ не лише в піснях, а й у виконавцях, які брали участі у святковому дійстві. Позиція деяких геть неоднозначна (хоч, імовірно, зумовлена суто комерційними інтересами, а не власними поглядами), а День Незалежності – це про тверду патріотичну позицію. Натомість на екрані ми побачили неодноразову гостю в Росії Ірину Білик; голуба миру Олега Винника; Потапа, Дорофєєву та Позитива, які не гребують російськими преміями та не можуть відповісти на запитання, чий Крим; Андрія Данилка – який поза політикою, тому не приховує виступи на закритих заходах в РФ, а ще Наталію Могилевську – та що не "с*ка і не бл*дь". У скандал через гастролі в Росії потрапляли і Сергій Бабкін, і Монатік. Ну і яку б ностальгію не викликала пісня "Стыцамен", але Іван Дорн вважає Україну та Росію "аднім народом", тому його творам не місце на державному заході до Дня НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
Cлухайте, змішувати Чубая, Вакарчука, Фагота, Скрипку, Івасюка з цим рускім шлаком – це плюнути нам в обличчя на 29-ий День Незалежності... "Шльопки" – це не моя пісенна історія! – обурюється Юля Хомчин.
У підсумку в фокусі опинилися не захисники Незалежності України, а артисти
Українці з мережі оборюються: "Соромно за зайчиків, які махали прапором як шваброю — у той час, коли донька розвідника Ярослава Журавля, чиє життя тримав на особистому контролі наш гарант — ридала на Хрещатику з портретом батька. Поки президент свідомо загнав себе у стерильний рожевий вакуум, дитина у юні роки пізнала справжнє горе".
"У всі ці роки Форватором цих змін виступала інтелігенція, що складається з учених, письменників, журналістів, спортсменів, художників, театральних акторів і режисерів, режисерів кіно, багатьох інших відважних людей, вони просували ідеї незалежності, стояли іноді на смерть за свої принципи, але там ніколи не було зірок шоу-бізнесу. Це і не їх роль і функція. Зірки розважають і цим допомагають людям жити веселіше, ну чого ж тут приховувати, служать всім режимам. Вони, як правило, чекають чим закінчиться "заварушка" і вже тоді займають місця на порожніх барикадах" – роздумує про концерт Олег Боднарчук.
І на додачу слова автора цього поста про тих, кого не згадали: "Мені дуже шкода, що за бортом залишилися справжні прабатьки незалежності нашої країни, що президент приділив стільки уваги загиблим захисникам нашої Батьківщини, а живі "з полів" у величезній кількості залишилися без уваги, пройшовши неформальним маршем центральними вулицями Києва, що їм не знайшлося місця в кадрі".
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