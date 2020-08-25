Які музиканти не давали дозвіл своїх хітів у концерті до Дня Незалежності

Низка українських гуртів заявили, що не давала дозволу на використання своїх пісень у концерті до Дня Незалежності, який відбувся 24 серпня.

У рамках святкування 29-ї річниці Незалежності у Києві відбувся концерт "Пісенна історія сучасної країни", на якому українські артисти виконали найвідоміші, на думку організаторів, хіти Незалежності. При цьому зірки співали не власні треки, а переспівували пісні колег.

Як це було: Українські зірки переспівали найпопулярніші пісні 29 років Незалежності

Проте не всім сподобалась така ідея. Зокрема, представники колективів Океан Ельзи, Бумбокс, Тартак та Плач Єремії заявили, що не погоджувались на використання своїх хітів у попурі.

Пісню ОЕ – "Там, де нас нема" виконала Вєрка Сердючка, трек Бумбоксу – "Вахтерам" переспівав дует "Время и Стекло", хіт Тараса Чубая "Вона" – Сергій Бабкін, а пісню "Понад хмарами" гурту Тартак – Ніна Матвієнко.

Відомо, що режисеркою шоу "Пісенна історія сучасної країни" на Софійській площі стала Катя Царик, саундпродюсером – MONATIK.

Пісенна історія сучасної України – попурі від відомих артистів:

БУМБОКС

Продюсер Бумбоксу Олексій Согомонов наголосив, що трек "Вахтерам" потрапив до переліку 40 "пісень-щасливчиків" святкового попурі без згоди авторів. При цьому гурт не збирається судитись через використання їхньої пісні без дозволу, бо це "не має сенсу".

"У випадку з "Вахтерам", зрозуміло, що вибрали найвідомішу пісню Бумбоксу, думати, наскільки доречна пісня російською мовою на Дні Незалежності України, люди не захотіли. Або їм сказали, що думати не треба. Я, до речі, зрозумів би, якби представили international-набір – пісні молдовською, російською, азербайджанською, угорською, англійською, та будь-якою мовою "музика звучить", тільки робіть все правильно", – пояснив Согомонов.

Усупереч існуючій думці, далеко не всім артистам все одно де грають їхні пісні, для кого, хто їх виконує і т.д. Іншими словами, "вам же буде добре, ми покажемо вас по телевізору" – не працює. І "ми заплатимо грошей" – теж, – йдеться у заяві продюсера Бумбоксу.

Согомонов додав, що Бумбокс не запрошували на святкування Дня Незалежності України, але в будь-якому разі музиканти відмовились би від такої пропозиції.

"Порушення авторських прав – це дрібниця і деталь, про яку варто говорити просто як про неповагу до артиста і бездарну організацію заходу. Проблеми набагато глибше. Коли влада замовляє "шинок" в країні, де йде війна, у самому центрі стародавнього міста, а творці шоу і музиканти радісно підіграють владі в прагненні ощасливити всіх навколо своїм сяйвом, тоді на платформу підіймається зайчик з прапором України. Який на тлі банера з питанням, зверненим до цієї самої влади, виглядає не як помилка режисера", – підсумував він.

ОКЕАН ЕЛЬЗИ

Представниця ОЕ Вікторія Хоменко заявила, що гурт не давав дозвіл на використання фрагменту пісні, ба більше – до них навіть не звертались із таким запитанням.

Україна – це Європа. Європа – це повага до прав, у тому числі авторських, – випустили свою заяву "океани".

ТАРТАК

Екслідер гурту Тартак Олександр Положинський також повідомив, що пісня "Понад хмарами" лунала на святковому концерті без дозволу авторів. Він також відмовився від ордена, яким його нагородив до Дня незалежності президент Володимир Зеленський.

Слухайте також: Прем'єра пісні Океан Ельзи – Коли ми станем собою