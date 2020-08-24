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Коронавірус День Незалежності

Від Тіни Кароль до Монатіка: зірки переспівали найпопулярніші пісні 29 років Незалежності

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Виступ до Дня Незалежності 2020 - фото 1
Виступ до Дня Незалежності 2020

У Києві до Дня Незалежності відвувся справжній музичний перформанс за участю відомих українських виконавців. Від Олега Винника та Ніни Матвієнко до The Hardkiss та Время и Стекло – зірки виконали хіти, які знає кожен!

Вже другий рік поспіль на Михайлівській площі до Дня Незалежності України відбувається святковий концерт замість військового параду. У 2020 після промови президента Володимира Зеленського посеред столиці влаштували ефектний перформанс, під час якого зірки виконали хіти незалежної України, які точно знає кожен українець. Від сучасних "Плакала", "Make-up" і "TDME" до "Старих фотографій", "Ні, я не ту кохав" та "Червоної рути". Це справді варто побачити!

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Дивіться відео з 61 хвилини:


Повний список пісень та виконавців виглядає так:

  • MONATIK – Інтро
  • Олег Винник – Пісня про пісню
  • Джамала – Квітка душа
  • Ніна Матвієнко – Понад хмарами
  • Потап – Хрещатик
  • Антитіла – Я йду, Misto
  • The Hardkiss – 1944
  • Ірина Білик – 3 хвилини
  • Олександр Пономарьов – Тебе це може вбити
  • Сергій Бабкін – Вона
  • Время и Стекло – Вахтерам
  • Tayanna – З ранку до ночі
  • Оля Полякова – Ветер Надежды, Надія є
  • Руслана – Ти подобаєшся мені
  • Тіна Кароль – А я пливу у човні
  • Ніна Матвієнко – Україна – це ти
  • Наталя Могилевська – Кричалка, Стыцамен
  • Mozgi, Время и Стекло, Мішель Андраде – Под дождем, Зроби мені Хіп-Хоп
  • Павло Зібров – Все будет хорошо
  • Оля Полякова – Дикі танці
  • Tayanna – Файне місто Тернопіль, Кружит
  • Наталя Могилевська – Имя 505
  • Павло Зібров – Ніно
  • Наталя Могилевська і Позитив – Не пара
  • Ірина Білик – Шлепки
  • Потап, Олег Винник – Ні, я не ту кохав
  • MONATIK – Стрела
  • Верка Сердючка – Там де нас нема
  • Руслана – Весна
  • The Hardkiss – Два вікна
  • Джамала – Make-Up
  • Тіна Кароль – Місяць
  • Надя Дорофєєва – Плакала
  • Олександр Пономарьов – Старі фотографії
  • Всі зірки – TDME
  • Ніна Матвієнко – Червона рута

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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