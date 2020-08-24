Від Тіни Кароль до Монатіка: зірки переспівали найпопулярніші пісні 29 років Незалежності

У Києві до Дня Незалежності відвувся справжній музичний перформанс за участю відомих українських виконавців. Від Олега Винника та Ніни Матвієнко до The Hardkiss та Время и Стекло – зірки виконали хіти, які знає кожен!

Вже другий рік поспіль на Михайлівській площі до Дня Незалежності України відбувається святковий концерт замість військового параду. У 2020 після промови президента Володимира Зеленського посеред столиці влаштували ефектний перформанс, під час якого зірки виконали хіти незалежної України, які точно знає кожен українець. Від сучасних "Плакала", "Make-up" і "TDME" до "Старих фотографій", "Ні, я не ту кохав" та "Червоної рути". Це справді варто побачити!

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Дивіться відео з 61 хвилини:



Повний список пісень та виконавців виглядає так:

MONATIK – Інтро

Олег Винник – Пісня про пісню

Джамала – Квітка душа

Ніна Матвієнко – Понад хмарами

Потап – Хрещатик

Антитіла – Я йду, Misto

The Hardkiss – 1944

Ірина Білик – 3 хвилини

Олександр Пономарьов – Тебе це може вбити

Сергій Бабкін – Вона

Время и Стекло – Вахтерам

Tayanna – З ранку до ночі

Оля Полякова – Ветер Надежды, Надія є

Руслана – Ти подобаєшся мені

Тіна Кароль – А я пливу у човні

Ніна Матвієнко – Україна – це ти

Наталя Могилевська – Кричалка, Стыцамен

Mozgi, Время и Стекло, Мішель Андраде – Под дождем, Зроби мені Хіп-Хоп

Павло Зібров – Все будет хорошо

Оля Полякова – Дикі танці

Tayanna – Файне місто Тернопіль, Кружит

Наталя Могилевська – Имя 505

Павло Зібров – Ніно

Наталя Могилевська і Позитив – Не пара

Ірина Білик – Шлепки

Потап, Олег Винник – Ні, я не ту кохав

MONATIK – Стрела

Верка Сердючка – Там де нас нема

Руслана – Весна

The Hardkiss – Два вікна

Джамала – Make-Up

Тіна Кароль – Місяць

Надя Дорофєєва – Плакала

Олександр Пономарьов – Старі фотографії

Всі зірки – TDME

Ніна Матвієнко – Червона рута

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