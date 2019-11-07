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Шевченко і селфі: 5 книг для тих, хто хоче робити круті фото
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Ці книжки, присвячені фотографії, будуть цікаві як початківцям, так і професіоналам. Новачки дізнаються, чого люди очікують від фотографів, як побудувати вигідну співпрацю і отримати велетенські гроші на реалізацію проєктів. Натомість фахівцям не завадить згадка про місію фотографії.
"Тарас Шевченко і світ фотографії", Володимир Яцюк
(К.: Критика, 2019)
У посмертному виданні альбому-монографії визначного київського шевченкознавця, історика українського мистецтва та колекціонера вперше зібрано, заатрибутовано і класифіковано та докладно прокоментовано великий пласт фотографічної шевченкіани. Це понад дві сотні світлин – як широко відомих, так і геть зовсім не знаних загалові.
Максимум уваги: 5 українських книг, які отримали престижні нагороди
Зокрема розмаїті прижиттєві зображення Тараса Шевченка, краєвиди села Кирилівки та півострова Манґишлаку, що їх знімкували, відповідно, Григорій Шевченко та Іраклій Усков, фоторепродукція рисунка поета у труні й фотографія поетової родини біля церкви в Києві на Подолі під час перепоховання його тіла, груповий знімок копачів могили у Каневі та численні фота самої могили (починаючи від найпершого і до середини 1920-х років), "візитки" ХІХ ? початку ХХ століття із образом Шевченка, портрети людей із його найближчого оточення, а також світлини зниклих Шевченкових малюнків – рідкісні документи, завдяки яким маємо нині уявлення про ці твори.
"Вогонь бажання: зародження фотографії", Джефрі Бетчен
(К.: Родовід, 2019)
У монографії австралійського теоретика й історика фотографії, який очолює катедру історії мистецтва в Оксфордському університеті – одночасно про модерністські, і постмодерністські уявлення про фотографію. Однак автор не намагається примирити ці два опозиційні теоретичні табори: замість досліджувати онтологію чи владу Бетчен пропонує подивитися на процес виникнення фотографії, аналіз якого доводить, що фотографія не є одномоментним технологічним винаходом чи художнім засобом, що його створив один автор.
Вона радше постає з множинних джерел у певному часовому проміжку кінця XVIII – початку XIX сторіччя, у такий спосіб оприявнюючи наполегливе бажання модерного бачення (у його фізіологічному та метафоричному розумінні). Автор спирається на концепції Мішеля Фуко і Жака Дерріда та розмірковує про фотографію як інструмент формування та віддзеркалення модерного бачення.
"Invisible Photo Business. Що має знати фотограф, який хоче знімати для світових брендів", Василь Шульга
(К.: Pabulum, 2018)
Будівля на обкладинці цієї книжки символізує весь фотобізнес, а її автор запрошує на оглядову екскурсію. Зокрема можна дізнатися, що і як слід робити, аби стати професійним рекламним фотографом. Також ви познайомитесь із командою фотографа – спеціалістами, без яких серйозна рекламна зйомка була б неможливою.
Нам розкажуть, чого рекламники очікують від фотографів, які перешкоди чекають, як побудувати вигідну співпрацю, і врешті-решт, як отримати велетенські гроші на реалізацію рекламних фотопроєктів. А наприкінці у вас буде можливість взяти участь у рекламному проєкті на всіх його етапах — препродакшн, продакшн і постпродакшн.
Книга "Invisible photo business" допоможе вам краще уявити, що таке фотобізнес. Це машина часу, яка покаже шлях людини у фотографії від підніжжя і до вершин. Сподіваємося книжка допоможе вам уникнути великої кількості помилок, яких припускаються початківці, і сконцентруватися на головному. Актор книжки, який народився в Житомирі, а навчався в Києво-Могилянській Академії – співвласник та генеральний директор компанії Positive Pictures.
"Розширене поле фотографії", Джордж Бейкер
(К.: IST Publishing, 2018)
Це третя книжка серії Small Run Books, що представляє три тексти американського мистецтвознавця Джорджа Бейкера, присвячені сучасній теорії та історії фотографії. У них автор розглядає стани фотографічного медіуму – рухому й нерухому картинки, аналізує період "нової речевості" на прикладі доробку її головного представника – Авґуста Зандера, ставить питання про долю фотографії й кіномистецтва в сучасному культурному виробництві, автономію фотографії та її нових форм.
Джордж Бейкер – історик мистецтва, арт-критик, професор Каліфорнійського університету (UCLA). Здобув освіту в Єлі, а опісля – докторський ступінь в Колумбійському університеті, де його наставниками були Розалінд Краусс і Бенджамін Бухло. З 1990 року Бейкер регулярно пише для журналу Artforum, є одним із редакторів журналу October та видавництва October Books. Автор книги "Витвір, спійманий за хвіст. Франсіс Пікабіа й Дада в Парижі" (The Artwork Caught by the Tail. Francis Picabia and Dada in Paris, 2007).
"Ukraine in Vogue", Тетяна Соловей, Соня Кваша, Вєня Брикалін
(К.: ArtHuss, 2018)
Рівно 5 років тому, в березні 2013 року, в Україні вийшов перший номер журналу Vogue. Саме п'ятирічному ювілею журналу і присвячений цей фотоальбом. У ньому зібрані кращі зйомки за 2013-2018 роки в семи розділах – найяскравіші обкладинки, нові імена, що з'явилися завдяки українському Vogue, географія зйомок, арт-проекти на сторінках Vogue UA, колір, романтика і найкрасивіші чоловіки.
Водночас Ukraine in Vogue – це чесний щоденник про життя редакції Vogue UA, де самі редактори згадують успішні і складні переговори, зйомки на іншому кінці світу, важкі інтерв'ю і діляться радістю, яку вони відчувають при виході кожного нового номеру Vogue UA. Але головне в цьому фотоальбомі, як і в журналі, – мода, недовговічне, стрімке, миттєве мистецтво, яке хочеться запам'ятати і зберегти.
Ігор Бондар-Терещенко
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