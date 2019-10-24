Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися

Інформація про факти нашого життя постійно циркулює навколо нас, але навіть високоосвічені люди зазвичай мислять штампами. Зібрали 5 книжок, які змусять добряче замислитись!

А все тому, що дуже зручно покладатися на чийсь авторитет, розуміючись лише на речах, якими щодня займаєшся. Утім, принцип "кесарю – кесареве, а слюсарю – слюсареве" віднедавна вже не працює, адже кожен гадає, що може стати і диверсантом, і президентом.

"Ілюзія знання: Чому ми ніколи не думаємо на самоті", Стівен Сломен, Філіп Фернбак

(К.: Yakaboo Publishing, 2019)

Ця книжка про те, що абсолютна більшість людей не розуміє механізмів дії приладів, якими ми користуємося щодня, навіть таких простих, як зливний бак унітазу. Попри це, людство не тільки вижило, але й досягло нечуваних успіхів у розумінні й навіть опануванні навколишнього світу. Як так сталося? Автори книжки, американські коґнітивісти, переконують, що усі ми живемо у спільнотах знання і те, що ми вважаємо "своїми" знаннями, насправді розподілено між нами і довколишнім світом, тож ми сягаємо по ці експертні знання, навіть не помічаючи цього і не усвідомлюючи глибини свого невігластва.

"Найважливіший момент полягає в тому, – вважають автори, – що індивідуальні знання напрочуд поверхові: вони ледь зачіпають поверхню справжньої складності цього світу – і, втім, ми часто не усвідомлюємо, як мало ми розуміємо. В результаті ми часто буваємо занадто самовпевнені – переконані у власній правоті щодо речей, про які насправді мало що знаємо". Автори також пояснюють, чому навіть освіта і вільний доступ до інформації, зокрема інформації про наукові досягнення, не рятують людей від схильності до упереджень, забобонів і помилок, і пропонують свої розв’язки цієї проблеми.

"Фактологія. 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо", Ганс Рослінг, Уля Рослінг, Анна Рослінг-Рьонлюнд

(К.: Наш Формат, 2019)

"Одна з найважливіших книжок, які я коли-небудь читав", – зауважував Білл Гейтс щодо цієї книжки. В якій мова про те, що ми схильні драматизувати життя навколо нас. Яка частка людей у світі живе в злиднях? Скільки сучасних дітей вакциновано? Скільки років навчаються дівчата з бідних країн? Інформація про ці факти постійно циркулює навколо нас, але навіть високоосвічені люди відповідають на них неправильно. Викладачі університетів, журналісти, експерти, директори мультинаціональних компаній, нобелівські лауреати часто показують слабкі результати.

Навіть шимпанзе, які обирали б відповіді випадково, справляються краще. Ба більше, помилки тяжіють до одного напрямку – світ страшніший, жорстокіший і безнадійніший, ніж є насправді. Очевидно, причина не в поінформованості чи інтелекті. Усе це – ірраціональне мислення й драматичні інстинкти, що примушують людей згущувати фарби. Тож автори показують помилки нашого сприйняття, дають інструменти, щоб розпізнати невиправдані узагальнення, заспокоїти ірраціональні страхи та сприймати життя на підставі фактів.

"Думай і дій як кіт", Стефан Ґарньє

(Х.: Віват, 2019)

Цю незвичайну книжку перекладено 25 мовами, і в самій лише Франції, на батьківщині автора, продано тиражем понад 120 000 примірників. У чому ж секрет успіху опису, аналізу та висновків зі щоденного пильнування за власним котом протягом 15 років? Насправді автор для того запрошую в потаємні глибини котячих думок та котячого сприйняття світу, щоб дати собі та читачеві змогу цінувати життя та насолоджуватися ним так само, як вони!

Цілком можливо, що заради цього, маючи технічну освіту, він змінив безліч професій: звукорежисера, теслі, страхового агента, піарника, бухгалтера, продавця конвалій, агента з нерухомості, бариста, блогера, співака, журналіста, письменника. Тож в якості спостерігача за власним улюбленцем автор виділив 40 характерних котячих рис, які можуть бути корисними й у нашому повсякденному житті: на роботі, вдома, у колі друзів — кіт навчить вас опановувати стрес, оберігати власну незалежність, потайки впливати на все… Тож уявіть, що вашим коучем з поліпшення життя – незалежним, спокійним, розсудливим – є… кіт, і все у житті, нарешті стане на свої місця!

"Як досягати максимуму в будь-яких перемовинах", Ґевін Кеннеді

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018)

Сьогодні модним і зручним став вислів "я вас почув", і цей вираз самовпевненості, коли співрозмовник просто користується вдалим, як йому здається, штампом, аж ніяк не замінює колишнього "я вас чую". Тобто підтвердження дії, яке гарантує осмислення почутого, а не занадто швидка констатація того, що все зрозуміло. Натомість ця книжка – незамінна для всіх, хто хоче вдосконалити свої навички в переговорах! На її сторінках ви знайдете інформацію про те, як змусити свого співрозмовника почути ваші пропозиції, як протистояти залякуванням і фіксувати домовленості на папері, а також тести із самоконтролю, які допоможуть вам відстежити свій прогрес.

Незалежно від того, хочете ви попросити свого роботодавця підвищити вам зарплатню чи переконати в чомусь свою вперту дитину, ви можете навчитися корисним і дієвим навичкам ведення переговорів для досягнення бажаних результатів.

"В оточенні ідіотів, або Як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти", Томас Еріксон

( Х.: Фоліо, 2018)

Автор цього бестселеру – шведський письменник, психолог з соціальних комунікацій, біхевіорист та особистий тренер. У своїй книжці він поділяє людей на чотири кольорові типи, описуючи логіку поведінки, темперамент, систему цінностей представників кожного з кольорів. Чому одних людей ми розуміємо з півслова, а інших не розуміємо взагалі? Чому дуже успішні люди інколи здаються нам ідіотами і психопатами? Як подивитися на себе очима інших людей і навчитися розуміти навіть тих, хто на нас абсолютно не схожий? Книга допомагає краще сприймати людей з різними типами поведінки й ефективно з ними спілкуватись і може стати настільною для керівників, психологів, менеджерів усіх рівнів...

Ігор Бондар-Терещенко

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