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Шеф-кухар показав, як посмажити стейк на пальнику в мороз
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Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як легко приготувати м'ясо без доступу до електроенергії. Скуштуйте й ви вдома такий варіант стейка за рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом стейка на пальнику.
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Важливо пам'ятати! Товщина стейка має бути 2.5-3.5 см. М'ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження. Ідеальний ступінь просмажування залежить від вашого смаку, але я рекомендую, в залежності від частини м'яса, Medium або Medium rare. Щоб готове м'ясо не було сухим – солити стейк варто під час другого смаження. Правильний Стейк не "тече" на тарілці! Не смажте стейк на сковороді-гриль – використовуйте звичайну сковорідку", – зазначив кухар.
Рецепт:
- Вдома смажу на звичайній сковороді, добре розігрітій олії. По 2 рази з кожної сторони до рум'яної скоринки.
- Потім перекладаю м'ясо в тепле місце на 10-15 хвилин, можна взяти, дерев'яну дошку з фольгою. За цей час температура вирівнюється і соки рівномірно просочують стейк.
- Розігріваємо сковороду і кладемо м'ясо. Водночас додаємо ароматні трави, часник і вершкове масло. Щедро солимо і перчимо та доводимо стейк до рум'яної, красивої, ароматної скоринки.
- Готуємо соус: заберіть зайвий жир з пательні після першої обсмажки, додайте червоного сухого вина, випаруйте його та додайте сіль, перець і вершкове масло!
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