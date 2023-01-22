Шеф-кухар показав, як посмажити стейк на пальнику в мороз

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як легко приготувати м'ясо без доступу до електроенергії. Скуштуйте й ви вдома такий варіант стейка за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом стейка на пальнику.

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Важливо пам'ятати! Товщина стейка має бути 2.5-3.5 см. М'ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження. Ідеальний ступінь просмажування залежить від вашого смаку, але я рекомендую, в залежності від частини м'яса, Medium або Medium rare. Щоб готове м'ясо не було сухим – солити стейк варто під час другого смаження. Правильний Стейк не "тече" на тарілці! Не смажте стейк на сковороді-гриль – використовуйте звичайну сковорідку", – зазначив кухар.

Рецепт:

Вдома смажу на звичайній сковороді, добре розігрітій олії. По 2 рази з кожної сторони до рум'яної скоринки. Потім перекладаю м'ясо в тепле місце на 10-15 хвилин, можна взяти, дерев'яну дошку з фольгою. За цей час температура вирівнюється і соки рівномірно просочують стейк. Розігріваємо сковороду і кладемо м'ясо. Водночас додаємо ароматні трави, часник і вершкове масло. Щедро солимо і перчимо та доводимо стейк до рум'яної, красивої, ароматної скоринки. Готуємо соус: заберіть зайвий жир з пательні після першої обсмажки, додайте червоного сухого вина, випаруйте його та додайте сіль, перець і вершкове масло!

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