Котлета по-київськи з моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну версію котлети по-київськи. Він закликає спробувати цю страву з моцарелою та базиліком. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати котлету по-київськи.

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Що може бути смачніше, ніж соковита котлета по-київськи? Пропоную спробувати особливий та незвичний рецепт, який ми підготували для вас!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Курячий фарш – 1 шт.

Сіль

Моцарела – 100 г

В’ялені томати – 50 г

Базилік – 10 г

Яйця – 2 шт.

Картопля – 300 г

Вершкове масло – 50 г

Молоко – 50 мл

Панірувальні сухарі

Соняшникова олія

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