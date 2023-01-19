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Котлета по-київськи з моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

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Котлета по-київськи з моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну версію котлети по-київськи. Він закликає спробувати цю страву з моцарелою та базиліком. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати котлету по-київськи.

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Що може бути смачніше, ніж соковита котлета по-київськи? Пропоную спробувати особливий та незвичний рецепт, який ми підготували для вас!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Курячий фарш – 1 шт.
  • Сіль
  • Моцарела – 100 г
  • В’ялені томати – 50 г
  • Базилік – 10 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Картопля – 300 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Молоко – 50 мл
  • Панірувальні сухарі
  • Соняшникова олія

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