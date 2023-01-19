Ковчег смаку України – Італія видала атлас страв української кухні, які скоро зникнуть

Онлайн-каталог був створений з метою популяризації української їжі. А також для того, щоб зберегти ті продукти, які важливі для нашої ідентифікації у світі.

Італійський університет гастрономічних наук створив атлас "Ковчег смаку України", де фахівці вмістили понад 80 різних страв і продуктів, які перебувають на межі зникнення.

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Під загрозою зникнення у каталогу є груша-лимонка, опішнянська слива, полинове вино, ніжинський огірок й інші.

Цікаво те, що в атласі також описані страви, спосіб приготування й місце поширення і приготування в Україні, їхня історія тощо.

Після кількох експедицій Україною та багаторічних досліджень, мені здавалося, що я знаю все про національну гастрономію. Однак близько 20% продуктів, які описані у цьому каталозі, стали для мене приємним відкриттям і цінною знахідкою. Я буду готувати, смакувати та відроджувати страви із цих продуктів. Щоб через зв’язок із минулим країни, впливати на формування її майбутнього", – пише Євген Клопотенко у передмові до видання "Ковчег смаку України".

Розробники "Ковчегу смаку України" сподіваються, що видання посприяє захисту та відновленню природних ресурсів та харчових цінностей всіх етнічних спільнот України у зв'язку з, найперше, російсько-українською війною, а також новими загрозами зміни клімату.

У цей час автори готують другий том атласу. До слова, вже є 8 каталогів про продукти Албанії, Бразилії, Естонії, Кенії, Мексики, Нідерландів, Перу й Танзанії.

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