Що відбувається з організмом під час кріпатури

Кожен із нас хоча б раз після старанного фізичного навантаження або спортивного тренування вставав з ліжка з думкою "болять усі м'язи". Такий стан називають кріпатурою.

Важливо зрозуміти, що кріпатура – шлях адаптації тіла до навантаження і постійно такого не буде. Легка кріпатура після тренування – це абсолютно нормально. Але вона не має заважати вам жити та повноцінно рухатися, пише calorizator.

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Після інтенсивного фізичного тренування м'язи починають відчувати нестачу кисню. Тоді для отримання необхідної енергії в роботу включається запасний механізм, де в процесі розщеплення води і вуглекислого газу починає вироблятися молочна кислота. Тому судини розширюються, посилюючи приплив крові до м'язів. Крім того, саме молочна кислота допомагає еритроцитам віддавати максимум кисню. На кінцевому етапі цього обмінного процесу вона йде в печінку, де розщеплюється і перетворюється на глюкозу. При цьому виникнення молочної кислоти в м'язах є одним із головних факторів, які провокують больовий синдром.

Тобто для того, щоб позбутися неприємних відчуттів, цю речовину буквально потрібно "розігнати". Як зняти кріпатуру найшвидшим та найефективнішим способом? За допомогою масажу, що допоможе прискорити перероблювання молочної кислоти. Для цього не потрібно вирушати до професіонала: якщо самостійно розім'яти м'язи, біль теж піде.

Що відбувається з організмом під час кріпатури

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