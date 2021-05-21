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Біг: користь і шкода для суглобів
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Усі знають, що біг дуже корисний для здоров'я людини: наприклад, він зміцнює серцево-судинну систему. Однак біг може бути шкідливим для суглобів.
Біль в колінах – одна з найпоширеніших скарг серед бігунів. Існує безліч факторів, які підвищують ризик отримати травму, до найважливіших відносять ті з них, на які ми можемо впливати: інтенсивність пробіжки і дистанція, ожиріння (стан, при якому індекс маси тіла більше або дорівнює 30) і попередні травми, пише the-challenger.
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Біг має шкідливу дію на хребет. Йдеться лише про тривалий біг. Під час бігу іноді відбувається пошкодження міжхребцевих дисків, а також можлива неправильне осьове навантаження при неправильному положенні спини.
Пошкодження суглобів ніг. Часто під час бігу страждають колінні суглоби, тому що "важіль" (кістки гомілки, передають силу удару стопи об землю під час бігу), що підсилює частково погашену гомілковостопним суглобом ударну силу. Гомілковостопний суглоб теж схильний до травм, оскільки є першим пунктом амортизації.
"Чи варто припиняти бігати або займатися фізичною активністю, якщо у вас остеоартрит? Однозначно ні. Навіть при розвиненому остеоартриті фізична активність є одним з основних лікувальних методів. Водночас біг при остеоартриті не приводить до структурних змін коліна і не сприяє посиленню симптомів або прогресуванню структурних змін", – зазначили фахівці.
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