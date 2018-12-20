Що варто знати про масло: відповідь медиків

Чи корисно їсти вершкове масло і з чого вона складається – розповідає глава МОЗ Уляна Супрун.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр разом з "Мікроб і я" розповіла про вершкове масло, його користь та те, з чого його виробляють.

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"Масло – це молочний продукт, отриманий шляхом збивання вершків. Відповідно до технологічних особливостей, розрізняють різні види масла – солодковершкове (з пастеризованих вершків) чи кисловершкове (з пастеризованих вершків, заквашених чистими культурами молочнокислих бактерій), топлене (із масовою часткою жиру – 99,8%) та солоне (із додаванням кухонної солі)", – розпочала вона.

Відповідно до кількості жиру, масло буває екстра (80-85%), селянське (72,5-79,9%) та бутербродне (61,5-72,4%), а також топлене масло (коли молочного жиру понад 99,8%).

Як правильно їсти масло

Решту ж масла називають плазмою масла, адже туди входять вода, лактоза, білки молока, молочна кислота, мінеральні солі та водорозчинні вітаміни. Чим більша кількість плазми, тим менша жирність.

"Вершкове масло дійсно є корисним харчовим продуктом – це цінне джерело поживних речовин, калорій, жирів, а також та вітамінів А, К, Е, покращує всмоктування жиророзчинних вітамінів А, Е, D, а ненасичені жирні кислоти, які є в маслі, добре впливають на стан судин", – пояснюють медики.

Щоправда, не варто забувати про міру у вживанні, адже у маслі є чимало насичених жирів. У 100 г на насичені жири припадає приблизно половина, а це є подвійною денною нормою для людей.

Як правильно їсти масло

"Водночас в такій же кількості масла понад 700 калорій, що також становить майже третину потреби в калоріях людини, що помірно рухається. Крім того в маслі досить багато холестерину – в 100 грамах – 250 міліграмів", – зазначають медики.

Зважаючи на те, що в раціоні часто буває забагато тваринних насичених жирів, то ризики розвитку серцево-судинних захворювань зростають. За день краще не вживати понад 20-30 г насичених жирів, а в Американські асоціації серця радять знизити їх кількість до 13 г, якщо раціон нараховує до 2 тисяч калорій за добу.

"Що цікаво, твердження, що крихкість чи м’якість визначає справжність масла – міф. Ця характеристика залежить від сезонності – у весняно-літній період переважають низькоплавкі жири, а взимку – тугоплавкі. Підвищена крихкість масла може бути пов’язана із деяким недотриманням температурних умов у процесі збиванні вершків при виробництві продукту. За таких умов плазма в жировій фазі може розподілятися нерівномірно, що надає маслу більшої крихкості", – відзначають експерти.

Як правильно їсти масло

Замінники масла

Спреди та маргарин ззовні нагадують масло, щоправда, їх вміст значно відрізняється, тому потрібно стежити за тим, чи є на упакуванні напис "вершкове масло".

Маргарин . Він зовсім не відноситься до молочних продуктів, адже складається з гідрогенізованих рослинних олій з ароматизаторами та барвниками. Важливо: маргарин містить до 50% трансжирів.

. Він зовсім не відноситься до молочних продуктів, адже складається з гідрогенізованих рослинних олій з ароматизаторами та барвниками. Важливо: маргарин містить до 50% трансжирів. Спред. Це емульсійна суміш рослинного та молочного жирів, у яких молочний жир – приблизно 1/4 продукту.

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