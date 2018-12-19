Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Цей сухофрукт особливо корисний для жінок

  • 18
Вживання сухофруктів в розумних кількостях не шкодить фігурі - фото 1
Вживання сухофруктів в розумних кількостях не шкодить фігурі / Allbiz

Чорнослив знижує ризик розвитку остеопорозу.

Американські вчені в ході досліджень встановили, що найкориснішим сухофруктом для здоров'я жінки є чорнослив.

І ще: Чому обов'язково їсти волоські горіхи

Фахівці спостерігали дві групи жінок, одна з яких регулярно вживала трохи чорносливу, а друга сушені яблука. За підсумками експерименту з'ясувалося, що чорнослив зміцнює скелет жінок і знижує ризик розвитку остеопорозу – вимивання з кісток необхідних мінеральних речовин, що призводить до крихкості кісток.

За словами фахівців, вживання сухофруктів в розумних кількостях не шкодить фігурі і дозволить зміцнити судинні тканини і захистити від утворення тромбів, а також очистити кишечник. Крім того, чорнослив підвищує рівень гемоглобіну в крові.

Цей сухофрукт особливо корисний для жінок - фото 296240
Цей сухофрукт особливо корисний для жінок

Читайте також: Дієтологи розповіли, як їсти макарони і не набирати зайвого

Джерело: inmoment
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
  • Вчора, 17:19
  • 345
Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
  • Вчора, 12:00
  • 768
Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 17 грудня, 07:00
  • 1509
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа