Цей сухофрукт особливо корисний для жінок

Чорнослив знижує ризик розвитку остеопорозу.

Американські вчені в ході досліджень встановили, що найкориснішим сухофруктом для здоров'я жінки є чорнослив.

І ще: Чому обов'язково їсти волоські горіхи

Фахівці спостерігали дві групи жінок, одна з яких регулярно вживала трохи чорносливу, а друга сушені яблука. За підсумками експерименту з'ясувалося, що чорнослив зміцнює скелет жінок і знижує ризик розвитку остеопорозу – вимивання з кісток необхідних мінеральних речовин, що призводить до крихкості кісток.

За словами фахівців, вживання сухофруктів в розумних кількостях не шкодить фігурі і дозволить зміцнити судинні тканини і захистити від утворення тромбів, а також очистити кишечник. Крім того, чорнослив підвищує рівень гемоглобіну в крові.

Цей сухофрукт особливо корисний для жінок

Читайте також: Дієтологи розповіли, як їсти макарони і не набирати зайвого