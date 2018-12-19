Названо напій, який чудово зміцнює серце

Для лікування хвороб серця глід використовували ще стародавні греки і римляни.

Сьогодні здатність глоду покращувати стан серця і сприяти лікуванню серцево-судинних захворювань не викликає сумнівів у медиків. Фахівці радять вживати чай з глодом кілька разів на тиждень.

І ще: Цей сухофрукт особливо корисний для жінок

Щоб приготувати такий чай, в емальовану ємність засипають 2 столові ложки плодів глоду, заливають половиною літра окропу і тримають на вогні не більше семи хвилин. Після цього ємність потрібно накрити і настоювати ще п'ять хвилин.

Корисні властивості чаю з глодом:

має судинорозширювальний ефект;

активізує мозковий кровообіг;

покращує серцевий ритм;

зміцнює стінки судин;

зменшує концентрацію холестерину в крові;

знижує рівень цукру в крові;

відновлює роботу травлення.

Читайте також: Чому варто щодня їсти йогурт