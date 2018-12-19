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Названо напій, який чудово зміцнює серце

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Названі корисні властивості чаю з глодом - фото 1
Названі корисні властивості чаю з глодом / Irecommend

Для лікування хвороб серця глід використовували ще стародавні греки і римляни.

Сьогодні здатність глоду покращувати стан серця і сприяти лікуванню серцево-судинних захворювань не викликає сумнівів у медиків. Фахівці радять вживати чай з глодом кілька разів на тиждень.

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Щоб приготувати такий чай, в емальовану ємність засипають 2 столові ложки плодів глоду, заливають половиною літра окропу і тримають на вогні не більше семи хвилин. Після цього ємність потрібно накрити і настоювати ще п'ять хвилин.

Корисні властивості чаю з глодом:

  • має судинорозширювальний ефект;
  • активізує мозковий кровообіг;
  • покращує серцевий ритм;
  • зміцнює стінки судин;
  • зменшує концентрацію холестерину в крові;
  • знижує рівень цукру в крові;
  • відновлює роботу травлення.

Названо напій, який чудово зміцнює серце - фото 296283

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Джерело: geomedia
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