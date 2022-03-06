Що варто брати з собою в дорогу під час евакуації на авто: поради Нацполіції

З кожним днем усе більше людей намагаються евакуювати своїх рідних і знайомих до безпечних місць та міст. Тож надзвичайно важливо правильно зібрати речі, щоб у вашому авто було лише найнеобхідніше та більше вільного місця.

На сторінці Патрульної поліції України зібрали кілька порад для тих, хто долатиме чималі дистанції на автомобілі. Дізнайтеся, що краще взяти з собою в дорогу, а що краще залишити в оселі.

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Що взяти в дорогу під час евакуації на авто

Обов'язково тримайте у багажнику:

ковдру або спальник на кожного, каримат, аптечку, воду (1– 3 літри на людину);

зарядки та живлення від розеток автомобіля;

домкрат, набір ключів, вогнегасник, електричні "крокодили" для зарядки акумулятора;

рукавички, знак аварійної зупинки, світловідбиваючий жилет;

паливо у металевій каністрі, запасне колесо, туристичну лопату;

запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини;

буксирувальний трос, автомобільний компресор.

Що не варто брати з собою в автомобіль:

зброю, якщо ви не військовий і зброя незареєстрована;

ніж з ознаками бойового;

будь-який військовий атрибут, зокрема стилізований одяг, взуття, сумки та рюкзаки військового типу;

паливо або іншу легкозаймисту рідину в непризначеній для того тарі.

Коли перетинаєте блокпости:

будьте ввічливими;

вимкніть світло фар;

знизьте швидкість та дотримуйтесь дистанції між транспортними засобами;

зазделегідь підготуйте документи для перевірки;

зніміть відеореєстратор та не фільмуйте нічого на телефон;

виконуйте вказівки та відповідайте на запитання перевіряючого;

на вимогу покажіть вміст багажника та авто.

Бережіть себе та своїх рідних. А також не забувайте робити перерви під час руху. Пам'ятайте, що в умовах воєнного стану звичний маршрут на 5 – 6 годин може долатися й цілу добу.

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