Що робити у разі відсутності водопостачання

Міністерство охорони здоров’я опублікувало важливі рекомендації, які можуть врятувати життя. Читайте, що робити у разі відсутності водопостачання.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Зверніть увагу, що воду з відкритих водойм потрібно використовувати тільки для технічних цілей. Для пиття та приготування їжі воду потрібно кип’ятити.

За неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання потрібно шукати питну воду:

з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць)

пунктів розливу питної води (зокрема пересувних)

фасовану пляшкову воду та воду в ємностях для індивідуального користування

Зберігати питну воду потрібно в закритих ємностях. Водночас обов’язково позначити бирками з написами "Вода знезаражена для пиття", "Вода для технічних потреб", "Вода для господарських потреб". Зазвичай роблять 2-3-добовий запас.

Що робити у разі відсутності водопостачання

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