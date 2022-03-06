Що робити під час обстрілів: поради, які можуть врятувати життя

Як зберегти життя під час обстрілу / Egor Myznik on Unsplash

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста, а у деяких гул сирен та вибухи не припиняється. Розповідаємо, що робити під час обстрілів, щоб врятуватись.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України зібрали дуже важливі рекомендації про те, як поводитись, якщо поблизу вас почались обстріли. Ці правила допоможуть врятувати життя не лише вам, а й тим, хто поряд.

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Як потрібно діяти під час обстрілів на вулиці:

Лягайте на землю, накрийте голову руками та відкрийте рот (це вбереже від контузії)

Знайдіть найближче укриття з боку, протилежного тому, звідки стріляють (приміром, під'їзд будинку, підземний перехід тощо). Якщо варіантів поряд нема, то лягайте на землю і виконуйте попередній пункт

Як потрібно діяти під час обстрілів на вулиці у транспорті:

Якщо обстріл застав вас у транспорті, потрібно негайно зупинитись, відбігти від дороги та лягти на землю

У жодному випадку укриттям не може бути місця під транспортом (вантажівкою, автобусом, автомобілем)

Як потрібно діяти під час обстрілів на вулиці у приміщенні:

Візьміть тривожну валізку та негайно спускайтесь в укриття (підвал)

Не користуйтесь ліфтом, спускайтесь тільки сходами

Якщо ж вирішили залишитись у квартирі, то краще обирати кути опорних стін, оскільки вони є найміцнішими місцями у помешканнях

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