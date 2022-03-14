Що таке "ядерна валіза" і як вона працює: просте пояснення

Напад російських окупантів змусив багатьох замислитись про ймовірність ядерної загрози. Агресор і справді має "ядерну валізку", але чи достатньо просто натиснути на червону кнопку? Розповідаємо, як це працює і що таке взагалі "ядерна валізка".

Поки навіжений сусід України володіє "ядерною валізкою", то у багатьох людей по всьому світу виникають думки про ядерну загрозу з боку РФ. Тому у Центрі протидії дезінформації пояснюють, як взагалі працює ця валізка і які шанси на її використання.

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Що таке "ядерна валіза"?

Це спеціальний переносний пристрій з кодами для приведення ядерного арсеналу в дію. Він завжди є у вищих військових та політичних очільників країн. Через "валізку" і відбувається зв'язок зі спеціалізованими центрами запуску.

Коли з'явилась "ядерна валізка"?

Вперше така ідея виникла у США ще під час Карибської кризи (1962 рік). Російський варіант же з'явився у 1983 році у якості портативного абонентського термінала (під кодовою назвою "Чегет") автоматизованої системи управління ядерними силами "Казбек". Ця "валізка" має вигляд звичайного кейсу, а її вміст є держтаємницею. Хоча деякі екземпляри і можна знайти у музеях.

"Ядерна валіза", 1990-і роки (експонат у музеї Б. Єльцина в Єльцин-центр)

Як працює "ядерна валізка"?

Варто пояснити, що це не універсальний пульт для запуску та контролю ракет, як здається багатьом. Це тільки передавач сигналу від президента та перших осіб до відповідальних відомств та за ланцюгом аж до центру запуску. "Валізи" мають Верховний Головнокомандувач, міністр оборони, глава Генштабу, а ключ має офіцер-оператор.

Тобто "Червоної кнопки" в традиційному уявленні не існує – підтвердити передачу сигналу президентом має не лише Міністр оборони, а й Голова Генштабу. Більше того, наскільки відомо, на відміну від США навіть рішення всіх трьох не є достатнім для застосування ядерної зброї. Систему "Казбек" повинні перевести в бойовий режим з головного центру попередження про ракетний напад, підтвердивши факт початку ядерної атаки противника, – наголошують у ЦПД при РНБО.

Висновок: доступ до "ядерної валізки" не дозволяє лише одній людині прийняти рішення про запуск ядерної зброї.

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