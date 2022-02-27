Чому не варто боятися ядерного удару від Путіна: пояснення науковця

На жаль, ми неодноразово чуємо про можливість ядерного удару по Україні країною-агресоркою. На щастя, у науковців є на це свій погляд. І вони поспішають заспокоїти нас. Ба більше, пропонують "полюбити ядерну бомбу", і ось чому.

Старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Олексій Парновський розповів, чому не варто панікувати через погрози Володимира Путіна. Він підкреслює, що просте натиснення "червоної кнопки" не запускає ядерну бомбу миттєво.

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Хуйло в агонії вирішив нагнати паніку на українців. Але нехай краще старий пердун нею подавиться, а ми поки пропонуємо вам ядерне заспокійливе, – написав він.

5 причин полюбити ядерну бомбу

1. Тактична ядерна зброя у підпорядкуванні звичайних збройних сил. Це – ті самі Точки й Іскандери, але на них мають встановити ядерну боєголовку. Боєголовки завжди зберігаються окремо від ракет, тому розвідка має побачити їхнє перевезення заздалегідь.

2. Стратегічна ядерна зброя, яку і привів у особливий режим Путін, складається з міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів, і стратегічної авіації.

3. Ракети мають не лише максимальну, а й мінімальну дальність. Міжконтинентальні балістичні ракети по території України можуть бути запущені хіба що з Камчатки.

4. Натискання на кнопку зовсім не означає, що ракети одразу полетять. Воно дає наказ про застосування ядерної зброї командувачам відповідних військ (РВСН, підводний флот, дальня авіація). Ті, своєю чергою, передають цей наказ далі по ланцюгу командування, і на кожній його ланці виконання наказу може бути скасоване.

5. В історії холодної війни були непоодинокі випадки коли команда на пуск або видавалася, або мала бути видана за статутом. Жодного фактичного пуску не відбулося.

Звичайно ж, ви можете переживати. Але варто розуміти, що Володимиру Путіну вигідно залякувати ядерною зброєю, а не скеровувати її на територію України. Ба більше, ви бачили його "найсильнішу у світі" російську армію? Маємо підозри, що щось подібне і з ядерною зброєю.

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