"Південний парк" висміяв Путіна та загрозу ядерної війни в новому епізоді

Сатиричний мультсеріал "Південний Парк" не оминув увагою дії очільника Кремля, тож випустив окремий епізод під назвою "Повернення у Холодну війну". І нові жарти про Путіна мало кому можуть не сподобатись.

Американська сатиричне шоу "Південний Парк" вже у 25 сезоні продовжує гостро реагувати на всі світові події, і воєнне вторгнення російських окупантів та територію України не стало винятком. Тому творці серіалу Трей Паркер та Метт Стоун з головною занурились у новини російсько-української війни, створивши епізод "Повернення у Холодну війну", пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Мавпа з ядерною кнопкою: французький журнал показав карикатуру на Путіна

У новій серії висміюють Путіна зо те, що він старіє і стає ще агресивнішим, бо його "член уже не працює, як раніше". А дорослі персонажі посилюють побоювання від дій глави РФ ще й через ностальгію за 80-ми, до якої входять і згадки про військові ігри та воєнну драму "Червоний світанок". Паралельно з очільника Кремля знущаються ще й тому, що він застряг у 1980-х.

Частина сюжету розгортається навколо Баттерса, який змагається у кінному спорті проти російського учня. Батьки ж уявляють, хто переможе у цій ситуації.

Тизер епізоду:

Читайте також: "Сімпсони" підтримали Україну: головні персонажі взяли до рук українські прапори