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Що таке синдром "сухого ока" і як його уникнути

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Синдром сухого ока - фото 1
Синдром сухого ока

Медики розповіли про хворобу "сухого ока", а також її ознаки та профілактику. Виявилось, що чимало людей у світі страждають від цього синдрому через тривалу роботу перед гаджетами. Детальніше читайте далі.

За інформацією ВООЗ, близько 300 мільйонів осіб у всьому світі мають проблеми з зором, які найчастіше виникають через довгу роботу перед екраном комп'ютера. Саме це збільшує шанси і на появу хвороби "сухого ока". Експерт МОЗ в Офтальмології Оксана Вітовська розповіла на офіційному сайті Мінздоров'я про те, що це за синдром і як його уникнути.

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"Хвороба сухого ока або сухий кератокон'юнктивіт це багатофакторне (тобто не існує однієї причини) захворювання, при якому порушення стабільності слізної плівки, запалення та ураження очної поверхні веде до дискомфорту та зниження зору", – наголосила експерт.

Синдром виникає тому, що бракує вироблення сльози або склад сльози змінюється і не може виконувати свої функції. До того ж, серед населення ця хвороба поширена на 14%-35%. Раніше учені припускали, що вона притаманна жінкам після 50 років, однак сьогодні від неї страждають студенти та молодь.

Профілактика синдрому сухого ока - фото 368111
Профілактика синдрому сухого ока

Чому виникає хвороба "сухого ока":

  • Зменшення частоти моргань під час роботи за комп’ютером
  • Гормональні порушення
  • блефарити
  • тривале застосування певних препаратів (я місцево, так і системно)
  • тривале користування контактними лінзами
  • запальні захворювання
  • аутоімунні захворювання (ревматичні)
  • загальні інфекції
  • травми ока

Які ознаки хвороби "сухого ока":

  • Відчуття стороннього тіла в оці,
  • подразнення та почервоніння очей,
  • сльозотеча
  • світлобоязнь
  • періодичне "затуманення зору"
  • чутливість до вітру, холоду

Як уникнути синдрому "сухого ока"

"Щоб тримати ваш зір в нормі повноцінно харчуйтесь, слідкуйте за вагою, залиште шкідливі звички, та ходіть на прогулянки. Не варто забувати також про вправи для очей, які можна робити в проміжках між роботою за комп'ютером. Проте нагадуємо, що вони не допомагають при порушеннях рефракції. Хвороба сухого ока це лікарська проблема, яка потребує кваліфікованої допомоги", – розповідає медик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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