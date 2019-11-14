Що таке синдром "сухого ока" і як його уникнути

Медики розповіли про хворобу "сухого ока", а також її ознаки та профілактику. Виявилось, що чимало людей у світі страждають від цього синдрому через тривалу роботу перед гаджетами. Детальніше читайте далі.

За інформацією ВООЗ, близько 300 мільйонів осіб у всьому світі мають проблеми з зором, які найчастіше виникають через довгу роботу перед екраном комп'ютера. Саме це збільшує шанси і на появу хвороби "сухого ока". Експерт МОЗ в Офтальмології Оксана Вітовська розповіла на офіційному сайті Мінздоров'я про те, що це за синдром і як його уникнути.

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"Хвороба сухого ока – або сухий кератокон'юнктивіт – це багатофакторне (тобто не існує однієї причини) захворювання, при якому порушення стабільності слізної плівки, запалення та ураження очної поверхні веде до дискомфорту та зниження зору", – наголосила експерт.

Синдром виникає тому, що бракує вироблення сльози або склад сльози змінюється і не може виконувати свої функції. До того ж, серед населення ця хвороба поширена на 14%-35%. Раніше учені припускали, що вона притаманна жінкам після 50 років, однак сьогодні від неї страждають студенти та молодь.

Профілактика синдрому сухого ока

Чому виникає хвороба "сухого ока":

Зменшення частоти моргань під час роботи за комп’ютером

Гормональні порушення

блефарити

тривале застосування певних препаратів (я місцево, так і системно)

тривале користування контактними лінзами

запальні захворювання

аутоімунні захворювання (ревматичні)

загальні інфекції

травми ока

Які ознаки хвороби "сухого ока":

Відчуття стороннього тіла в оці,

подразнення та почервоніння очей,

сльозотеча

світлобоязнь

періодичне "затуманення зору"

чутливість до вітру, холоду

Як уникнути синдрому "сухого ока"

"Щоб тримати ваш зір в нормі повноцінно харчуйтесь, слідкуйте за вагою, залиште шкідливі звички, та ходіть на прогулянки. Не варто забувати також про вправи для очей, які можна робити в проміжках між роботою за комп'ютером. Проте нагадуємо, що вони не допомагають при порушеннях рефракції. Хвороба сухого ока – це лікарська проблема, яка потребує кваліфікованої допомоги", – розповідає медик.

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