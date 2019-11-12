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Гикавка корисна: вчені виявили несподівано важливу її функцію

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Гикавка - фото 1
Гикавка / telegraph

Мимовільна гикавка, що виникає у дитини в утробі матері і після народження, дозволяє навчитися дихати.

Вчені виявили несподівано важливу функцію гикавки. Про це повідомляє науковий журнал Clinical Neurophysiology. Фахівці дізналися, що гикавка допомагає новонародженим в розвитку головного мозку. Вона запускає хвилю мозкових сигналів, навчаючи дитину регулювати своє дихання.

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Вчені провели дослідження, скануючи мозок новонароджених дітей із гестаційним віком від 30 до 42 тижнів. Виявилося, що кожне скорочення діафрагми під час гикавки породжує в мозку три великі нейронні хвилі. Одна з них аналогічна з типом хвилі, що викликається звуковими ефектами.

Вчені припускають, що звук під час гикавки починає асоціюватися в мозку з рухом діафрагми, і дитина може відчувати своє внутрішнє тіло.

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Джерело: telegraph
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