5 речей, важливіших за секс у стосунках

Існують пункти набагато важливіші за близькість у фізичному плані в стосунках. Наприклад, мова йде про духовну близькість.

Повага і розуміння. Це важливі складові у стосунках. Навіть якщо партнер хороший у фізичній близькості, іноді людям хочеться просто поговорити. Також їм хочеться, щоб їх підтримували. Важливо, щоб партнери поважали один одного.

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Загальні цілі. Просто чудово, якщо два партнери будуть готові до саморозвитку. Добре, якщо вони будуть підтримувати один одного. Індивідуальну мету можна перетворити на загальну, тоді чоловік і жінка стануть не просто парою, а командою.

Партнери мають прагнути бути один для одного "тихим притулком". Партнери мають прагнути в обійми один одного попри перепони. Обійми мають нагадувати затишне місце, куди хочеться повертатися знову і знову.

Хобі. З одного боку хобі має об'єднувати партнерів, а з іншого – чоловіки і жінки мають бути різними. Захоплення мають бути різними, щоб кожен з партнерів відчував себе особистістю. Це цілком природно, якщо у чоловіка і жінки є свої друзі і захоплення.

Реалістичні очікування. Важливо, щоб партнери приймали один одного з усіма перевагами і недоліками. Вони мають тверезо дивитися один на одного.

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