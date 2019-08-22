Що таке синдром неспокійних ніг, і чому він заважає вашому сну

Синдром неспокійних ніг, який може турбувати і вас теж, – сенсомоторний розлад, через який у людини виникає непереборне бажання рухати кінцівками. Він, власне, стає на заваді здоровому та міцному сну.

З боку синдром неспокійних ніг здається досить дивним відхиленням. Його симптоми посилюються в періоди відпочинку або бездіяльності, переважно ввечері або вночі – при цьому люди не можуть заснути, їм хочеться рухати ногами, підніматися з ліжка і ходити. Коли людина намагається прийняти нерухоме положення, в ногах виникає поколювання та свербіж. Усе це може бути вкрай виснажливо, а іноді навіть болісно.

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За даними фахівців з Клініки сну в Лондоні, синдром неспокійних ніг зустрічається приблизно у кожної двадцятої людини. Часто це порушення має спадковий характер, але також його причиною може бути дефіцит заліза в організмі або вагітність.

Синдром неспокійних ніг у багатьох випадках лікується відмовою від кави, алкоголю і деяких медикаментів, а також виконанням фізичних вправ на розтяжку м'язів, масажем ніг. У деяких випадках потрібне і медикаментозне лікування.

Синдром усувається відмовою від кави й алкоголю

Одним з найбільш неприємних наслідків синдрому є порушення сну. Пацієнтам іноді вирішувати цю проблему доводиться довше, ніж викорінювати сам синдром. Але саме тому лікарі радять не боротися з неспокійними ногами своїми силами, а йти на прийом до невролога, щоб якомога раніше починати корекцію і не допускати серйозних сомнологічних порушень.

Жінкам лікувати цей синдром необхідно ще і в силу того, що його розвиток пов'язаний з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. У цілому синдром неспокійних ніг може бути проявом різних захворювань: від просто неврозу до дуже серйозних, наприклад, захворювань спинного мозку.

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