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Ці продукти сприяють виведенню нікотину з організму
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Якщо ви розлучилися з сигаретами, включіть у свій раціон ці продукти – вони прискорюють виведення з організму тих шкідливих речовин, які накопичувалися через шкідливу звичку.
За словами лікарів, якщо куріння було тривалим, багаторічним, то в тілі курця роками накопичувалися токсини. З організму людини, котра "зав'язала" з сигаретами, вони виводяться не відразу, а лише через 6-8 місяців. Щоб прискорити процес звільнення клітин від нікотину, фахівці рекомендують ввести у щоденний раціон продукти, які прискорюють його виведення.
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Цитрусові. Вітамін С, джерелом якого є ці фрукти, сприяє інтенсивному обміну речовин, а також покращує кровотік. В результаті кров і тканини легенів швидше очищаються від тих шкідливих компонентів, які накопичувалися в тілі весь той час, що людина курила.
Ківі. У цих фруктах також багато вітаміну С, а крім нього ще й магнію, під впливом якого у курців поліпшується процес дихання, проходить кашель.
Морква. Проста морквина насичена провітаміном А, а також вітамінами В, С і К, які виводять з організму токсини, послаблюють вплив стресів і, в цілому, покращують самопочуття.
Томати, яблука, банани. Вчені з Університету Джонса Хопкінса з'ясували, що споживання цих продуктів покращує стан легенів у тих, хто кинув курити. Виявилося, що люди, які кинули курити, але вживали багато помідорів і фруктів, особливо яблук, демонстрували повільніше погіршення функцій легенів. У результаті дослідники заявили, що речовини яблук і томатів допомагають усунути пошкодження, завдані сигаретами, – причому подібний ефект спостерігався тільки у тих, хто "зав'язав" з тютюном.
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