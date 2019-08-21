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Чому слід якомога частіше тренуватися на природі
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Учені виявили, що фізичні навантаження на свіжому повітрі десь у парку чи в лісі швидше знижують рівень стресу. І якщо погода дозволяє, то краще перенести заняття спортом зі спортзалу на природу.
Фізичні навантаження десь на тлі парку, лісу або лук творять справжні чудеса з психікою людини, оскільки досить ефективно і швидко знижують рівень стресу.
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Німецькі вчені з'ясували, що люди, котрі страждають від сильного стресу, повинні якнайшвидше сідати на велосипед і виїжджати кудись за місто, або просто бігати у парках і навколо озер. Бажано, щоб навіть на віддаленому тлі перед людиною не височіли багатоповерхові будівлі, адже тільки в цьому випадку можна домогтися максимального позитивного ефекту для психіки.
Психологи вважають, що саме заспокійлива дія природи робить заняття спортом на свіжому повітрі таким потужним інструментом боротьби зі стресом. Це ще одне дослідження, яке підтверджує позитивний вплив природи на свідомість людини. Його висновки були зроблені за результатами занять спортом 140 добровольців, яких просили відвідувати спортзал або тренуватися десь далеко від міста. Вони практикували аеробіку й аквааеробіку, баскетбол, плавання, волейбол, гірський велосипед, футбол або біг.
Рівень впливу зелені на психіку всіх учасників дослідження оцінювався в міру заповнення запитальників. Вони відповідали на питання про різні зміни настрою. З'ясувалося, що чим менше ознак міста оточували людину під час занять спортом, тим спокійнішою вона себе відчувала в результаті.
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