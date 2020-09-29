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Що таке подкасти, де їх слухати та які з них найпопулярніші: усе про новий тренд дозвілля
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Пройшли ті часи, коли люди слухали тільки музику. Тепер, крім пісень, з твоїх колонок можуть звучати захоплюючі історії і розмови, а у навушниках – лекції або поради про все на світі. Таку різноманітність подарували нам подкасти. Розповідаємо, що це таке, де їх слухати та які з них найцікавіші.
Що таке подкасти та навіщо вони потрібні?
Подкасти – це аудіопрограми, серіали або блоги, які можна завантажувати або слухати онлайн. Головна відмінність подкасту від радіо – можливість вибрати жанр і тему та слухати в будь-який зручний час. Це схоже на Netflix або Youtube, тільки аудіо.
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Подкасти бувають найрізноманітніші. Це можуть бути уроки історії або фізики, аудіокниги, розважальні шоу, обговорення ігор та гаджетів, розбори життєвих ситуацій, автоогляди, стендап-комедії, аудіосеріали і розслідування злочинів. Короткі, довгі, розмовні, наративні, спокійні, музичні та активні. Кожен знайде тематику і формат до душі.
Більшість з подкастів – це просто спеціально змонтовані та оформлені інтерв'ю або розмова кількох людей у студії. А деякі зроблені як захоплюючий серіал.
Фішка подкастів в тому, що з ними ти не прив'язаний до екрана. Ти слухаєш розповідь, а твої руки та очі вільні. Тому подкасти зручно слухати в метро, за кермом, під час пробіжок або прогулянок, монотонної роботи, тренувань у спортзалі, прибирання або готування – і в інших випадках, коли твої вуха вільні, а голова не завантажена вирішенням якоїсь задачі.
Людство переживає бум подкастів: згідно зі статистикою, усього налічується понад 100 тисяч подкастів про все на світі.
Як і де слухати подкасти?
Найзручніше слухати подкасти через спеціальні програми – подкаст-клієнти. Вони ж – подкаст-менеджери. У них можна підписатися на цікаві тобі аудіошоу, так само як ти підписуєшся на канали в YouTube. Подкаст-менеджер може надсилати повідомлення про нові випуски, автоматично завантажувати нові епізоди для прослуховувань в офлайні, сортувати випуски за списками і так далі. Найпопулярніші платформи для прослуховування подкастів хоч і не відрізняються один від одного принципово, але мають власні фішки та особливості.
Apple Podcasts
В iOS є вбудований додаток "Подкасти", про який не знає більшість власників iPhone, – це Apple Podcasts. Програма оснащена системою рекомендацій і зручним пошуком по категоріях, тут також легко шукати подкасти, схожі за змістом і тематикою передачі, яку ти тільки що прослухав. В Apple Podcasts також можна оформити підписку на вподобаний подкаст і отримувати повідомлення про вихід нових випусків. Серед корисних налаштувань – можливість змінити швидкість програвання і встановлювати таймер сну.
SoundCloud
Багато користувачів давно використовують цей сервіс не тільки для того, щоб знайомитися з творчістю музикантів, а й для прослуховування подкастів. У SoundCloud дійсно надзвичайно гнучкий вибір. Наприклад, коментарі у сервісі прив'язані до таймінгу, тому висловити свою думку можна на будь-якій хвилині епізоду. Ти також можеш відзначати на подкастах своїх друзів, вставляти трек в повідомлення, додавати вподобані подкасти у бібліотеку, фільтрувати їх за жанром, шукати за тегами і всього у кілька кліків публікувати подкасти у соціальних мережах.
Castbox
Ще один додаток, який точно не розчарує, – це Castbox. Тут теж є пошук подкастів за категоріями, список найпопулярніших передач та інші функції, які роблять прослуховування зручним. Крім цього, ти можеш встановлювати таймер сну, регулювати швидкість відтворення, передплатити підписку та отримувати повідомлення про вихід нових епізодів, створювати свої плейлисти, ділитися випусками зі своїми друзями в месенджерах і соціальних мережах. Загалом, функцій дуже багато!
7 цікавих подкастів про все на світі
The Chernobyl Podcast
Якщо серіал HBO "Чорнобиль" не залишив тебе байдужим, то цей подкаст ти оціниш. Його веде Крейг Мазін, творець серіалу, і це найкращий спосіб знайти відповіді на питання, які могли залишитися у тебе після зйомок. Як продюсери змогли передати всю складність ядерної інженерії? Які історії і чому залишилися за кадром? Які атрибути радянського побуту було найскладніше знайти під час зйомок і чому? Про все це Крейг Мазін розповідає в подкасті.
Ted Radio Hour
Прослуховування інтелектуальних лекцій TED допоможе убити двох зайців. По-перше, розширити кругозір, а по-друге, вдосконалити свою англійську. Вперше конференції TED почали проходити у 1984 році. Сьогодні TED talks – це проєкт, відомий у всьому світі. Він присвячений лекціям відомих вчених, винахідників, культурних і політичних діячів. Про що тут тільки не говорять – про роботів, Всесвіт, секрети людського щастя. Ще тут можна знайти архівні виступи Стіва Джобса, Елізабет Гілберт, Стівена Хокінга і Ентоні Роббінса.
Як роблять гри
Якщо ігри для тебе – не просто один зі способів убити час, ти хочеш розібратися, як це працює, і як на цьому заробляють, послухай подкасти від професіоналів індустрії. Кожен випуск автори запрошують в студію експертів, щоб обговорити з ними питання монетизації, просування, розробки та багато інших аспектів. За великим рахунком, серії бесід будуть корисні не тільки ігровим розробникам, але й всім, хто пов'язаний з IT-сферою.
Serial
Балтимор, 1999 рік. Хе Мін Лі, популярна учениця старшої школи, зникає один раз після школи. Через шість тижнів детективи заарештовують її однокласника і колишнього хлопця Аднана Саєда за її вбивство. Він каже, що не винен – хоча не може точно пригадати, що робив тим січневим днем. Але хтось може. Учениця середньої школи каже, що знає, де був Аднан. Проблема в тому, що і вона раптово зникає.
Це сюжет "Серіалу" – найпопулярнішого подкасту у світі, який скачало понад 100 мільйонів осіб. По суті, це детективний серіал, тільки записаний в аудіоформаті. Його у 2014 році придумала журналістка і продюсер Сара Кеніг. Справу Аднана Саєда Сара випадково знайшла в архівах і настільки захопилася цією історією, що зробила повну реконструкцію подій, що пізніше увійшло в перший сезон її подкасту. Вийшло три сезони, кожен був присвячений реальній кримінальній справі і судовому розгляду навколо нього. Всі сезони "Серіалу" можна послухати на офіційному сайті.
Hobby Talks
Подкаст "Розмови про хобі" підіймає доволі різноманітні питання. Тут зустрічаються фентезі і фантастика, комп'ютерні та настільні ігри, історія і популярна культура. Все це дозволяє зробити канал справжнім душевним джерелом незайвих знань.
З точки зору науки
Короткі новинні випуски, які розповідають про ситуацію у світі з точки зору науки від видання Naked Science. Подкаст буде корисний тим, хто цікавиться дослідженнями сучасних вчених, але на повноцінний перегляд часу не вистачає. Журналісти вибирають найцікавіші події та дослідження і розповідають про них у середньому за 15 хвилин. Послухати випуски можна як на сайті, так і на мобільних додатках.
Culips: English for everyday use
Відомий факт: для того, щоб підтягти свій рівень англійської, потрібно постійно слухати іноземну мову. Culips – один з подкастів для вивчення мови. На каналі можна послухати діалоги носіїв мови, розповіді про канадський побут – наприклад, про правила дорожнього руху. Ведучі каналу навчать вас правильно робити замовлення в кафе, дотримуватись етикету під час спілкування і робити покупки. Головне – пам'ятати золоте правило: будь-яке навчання вимагає систематичності, тому заведіть звичку слухати подкаст регулярно.
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