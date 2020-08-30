ТОП-5 нових серіалів вересня 2020, які потішать глядачів

Найкрутіші прем'єри серіалів вересня 2020 сподобаються фанатам фантастики, драми та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у вересні.

Вижити за два тижні (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Two Weeks To Live

Жанр: комедія, пригоди, кримінал

Країна: Великобританія

Режисер: Аль Кемпбелл

У головних ролях: Мейси Вільямс, Сіан Кліффорд, Маваан Різван, Керрі Ховард, Джейсон Флемінг

Тривалість: - хв.

Коли: з 2 вересня 2020

Серіал розповідає про молоду Кім Ноукс, дитинство якої важко назвати типовим. Після таємничої смерті батька вона разом з матір'ю перебралась у маловідоме місце, де навчалась виживати у дикій природі. Тож зараз підліток уміє стріляти та має чудову фізичну підготовку. І це не буде зайвим, адже Кім вирішує прийти на могилу батька, де опиняється у центрі неприємностей. Гангстери, поліція і купа крадених грошей – до такого навіть її не готували.

Вижити за два тижні, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Виховані вовками (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Raised by Wolves

Жанр: фантастика, драма

Країна: США

Режисер: Рідлі Скотт, Люк Скотт, Алекс Габассі, Серджо Міміка-Геззан

У головних ролях: Тревіс Фіммел, Джордан Лохран, Ітан Хаззард, Вінта МакГрат, Азія Ша, Іві Вонг

Тривалість: - хв.

Коли: з 3 вересня 2020

Сюжет розповість про пару андроїдів Батька і Матір, які виховують дітей на невідомій планеті. Після знищення Землі роботи були запрограмовані на захист юних людей, але небезпека приходить звідти, звідки ніхто не очікував.

Виховані вовками, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Далеко (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Away

Жанр: фантастика, драма

Країна: США

Режисер: Девід Бойд, Шарлотта Брандстром

У головних ролях: Хіларі Свонк, Джош Чарльз, Марк Іванір, Таліта Бейтман, Рей Пантакі

Тривалість: - хв.

Коли: з 4 вересня 2020

Сюжет розгортається навколо американської астронавтки Емми Грін. Вона стає капітаном інтернаціональної команди, яка вперше за історію побуває на Марсі. Місія буде дуже важливою для всього людства і займе три роки. Весь цей час астронавти пробудуть далеко від близьких, з власними проблемами, які зовсім не зникають за орбітою Землі.

Далеко, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Ретчед (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Ratched

Жанр: трилер, драма

Країна: США

Режисер: Раян Мерфі

У головних ролях: Сара Полсон, Шерон Стоун, Синтії Ніксон, Джуді Девіс

Тривалість: 60 хв.

Коли: з 18 вересня 2020



Сюжет розгортається навколо медсестри Мілред Ретчед, про які глядачі вже знають завдяки фільмам за романом Кена Кізі. Серіал розповість про те, як у далекому 1947 вона приїздить до Північної Каліфорнії та влаштовується працювати у сумнозвісну лікарню. Тут експерименти над людьми вважаються нормою.

Ретчед, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Утопія (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Utopia

Жанр: трилер, драма, фантастика

Країна: США

Режисер: Тобі Хейнс, Сюзанна Фогель, Джей Ді Діллард

У головних ролях: Джон К'юсак, Саша Лейн, Рейн Вілсон, Ден Берд, Корі Майкл Сміт, Ешли ЛаТроп

Тривалість: - хв.

Коли: з 26 вересня 2020

Раптово групі задротів, які спілкуються в мережу, потрапляє в руки андеграундна графічна новела з різноманітними теоріями змови. Все б нічого, але таємна державна організація починає полювати на них, щоб отримати новелу. Виявилось, що життя значно складніше, а комікс – не просто комікс.

Утопія, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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