Приховані можливості профілю в Instagram, які має знати кожен

Instagram є однією із найбільших соцмереж світу, адже у ньому годинами проводять час мільйони людей. Але далеко не всі знають про функції Instagram. Розповідаємо про те, як персоналізувати цей додаток і зробити кориснішим.

Соціальна мережа Instagram дає своїм користувачам чимало можливостей, але мало хто повноцінно використовує всі її функції. Тому зібрали кілька простих порад, які дозволять використовувати цю платформу сповна.

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Перегляд вподобаних дописів

Якщо ви думали, що просто вподобали чиєсь фото і воно загубилось у стрічці, то це не зовсім так. Instagram зберігає всі дописи, які вам сподобались, створюючи своєрідний архів. Як його відкрити? Перейдіть у Налаштування – Обліковий запис – Вподобані дописи.

Приховуйте фото, де вас позначили

Якщо будь-хто залишив посилання на вас у дописі в Instagram, то це фото одразу з'явиться у "Дописах, де вас позначено". Щоб сховати її, потрібно перейти у цю вкладку, натиснути на небажаний допис, вибрати опцію у меню "Сховати з профілю".

Керуйте своїми фільтрами

Якщо ви активно використовуєте фільтри від Instagram для редагування фото, то вже встигли обрати для себе кілька фаворитів і кілька тих, які зовсім не подобаються. Тому соцмережа дозволила власноруч впорядковувати всі фільтри. Просто прогортайте всі запропоновані до кінця та оберіть "Керувати".

Робіть абзац без додаткових програм

Для цього достатньо обрати зміну клавішу "123" і скористатись кнопкою enter. Після цього можна знову перемкнутись на введення тексту та писати вже з нового рядка.

Збережені дописи та колекції

Instagram потурбувався про те, що ви не втрачали цінну інформацію та могли її зберігати. Для цього кожне фото має поряд можливість не лише вподобати чи прокоментувати, а й зберегти (у правому нижньому кутку). Як знайти збережені? Перейдіть у свій профіль, натисніть на "Збережені" та переглядайте всі дописи. До слова, їх можна зберігати до колекції, приміром, подорожі, рецепти й тому подібне.

Дивіться фото за розташуванням

Мона переглядати не лише фото певних користувачів чи за тегами, а й за локацією. Для цього достатньо вибрати у пошуку назву міста чи країни та знайти саме символ розташування серед всіх запропонованих варіантів.

Прощайтесь з рекламою

Звісно ж. повністю вимкнути рекламу не вдасться, але можна позбутись тих, які дуже дратують. Річ у тому, що соцмережа намагається демонструвати промо за вашими уподобаннями, але не завжди вгадує. Тому, якщо перед вам з'явилось не актуальне чи набридливе рекламне оголошення, достатньо натиснути на опції поряд та обрати "Сховати рекламу". Далі просто оберете причину, чому вона вам не подобається.

Зберігайте фото лише для себе

Якщо певні дописи вам набридли, перестали подобатись, але шкода їх видаляти, то можна просто архівувати. Просто оберіть фото та в опціях натисніть "Архівувати". Всі ці знімки будуть доступні лише вам у налаштуваннях у теці "архів".

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