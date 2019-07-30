Що таке інтервальне голодування і чим воно корисне для здоров'я людини

Інтервальне голодування 16/8 виявилося корисним з точки зору стрункості, молодості, краси та роботи мозку. Також такий метод харчування позитивно впливає на вироблення інсуліну. Читайте далі та дізнайтеся, як саме потрібно харчуватися на інтервальному голодуванні.

Дотримування інтервального голодування 16/8 полягає у тому, щоб протягом 8 годин з'їсти сніданок, обід і вечерю, а потім 16 годин – голод. Тобто з 11 й до 19 потрібно їсти, а потім тільки пити воду або чай.

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Користь періодичного голодування:

відбувається процес аутофагії

"вмикається" перехід на економний режим обміну речовин

позитивний вплив гормону греліну

Важлива мета 16/8 – поліпшити травлення й з тієї ж самої їжі отримати більше поживних речовин. 90% дефіцитів – це не відсутність певної їжі в раціоні, а мляве травлення і неможливість засвоїти нутрієнти.

На перетравлення організм витрачає 6-12 годин, відповідно, харчування в такому режимі допомагає почати використовувати резервні запаси (жир), ви даєте відпочити ШКТ і злегка очищаєте організм.

Інтервальне голодування зменшує ІФР-1, який грає роль в розвитку онкології.

16/8 допомагає відрегулювати вироблення інсуліну (позитивний вплив на інсулінорезистентність).

Активується аутофагія (самопоїдання) – організм ліквідує пошкоджені та старі структури. Клітини звільняються від непотрібних елементів і оновлюються. В результаті підтягуються м'язи, згорає жир, розгладжуються зморшки, оновлюється шкіра. Аутофагія знижує ризик раку, діабету та Альцгеймера.

Періодичне голодування захищає мозок і покращує його опірність до вікових захворювань. При хворобі Паркінсона – зберігає дофаміноргічні нейрони та знижує прогресування хвороби. При хворобі Альцгеймера – запобігає накопиченню неправильно згорнутих білків, уповільнює клітинне старіння, позитивно регулює процеси стресу.

Харчування по голоду підвищує інтелект. Якщо ви постійно їсте, перекушуєте, то у вас буде низький рівень греліну, а це означає, що неминуче наростає депресія і тривога. Якщо ви постійно їсте, це посилює тривожність і депресію. Також перекушування стимулюють виділення гормону стресу – кортизолу.

Проте варто зауважити, що є протипоказання при серйозних хворобах. Варто проконсультуватися з лікарем.

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