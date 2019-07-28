Названо важливий фактор для схуднення

Медики розповіли про важливий нюанс для поступового та правильного схуднення без шкоди для здоров'я. І йдеться зовсім не про спорт та суворі дієти.

Науковці назвали основне правило, про яке не варто забувати всім, а особливо тим, хто хоче позбутись зайвої ваги. Виявилось, що на підтримку стрункості та на процес схуднення впливає звичайна вода. За словами фахівців, щоб отримати ефект, потрібно вживати кожного дня певну кількість води.

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Варто відзначити, що часто трапляються випадки, коли навіть регулярні навантаження не приносять очікуваних результатів. Дієтологи пояснюють, що таке трапляється через брак води у раціоні. До того ж, люди звикли плутати відчуття голоду та спраги, що призводить до переїдання.

Щоденне вживання звичайної води допомагає схуднути

Недавні ж дослідження показали, що навіть 500 мл води на день допомагають підняти рівень енергії на 24-30%, а щоденне вживання близько літра води за рік допомагає позбутись 2 кілограмів без жодних зусиль.

Також медики нагадують, що схуднення повинно плануватися правильно, щоб не зашкодити здоров'ю.

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