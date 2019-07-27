5 вагомих причин щодня їсти цей популярний український фрукт

Зовсім недавно вчені з'ясували, що в одному яблуці міститься 100 млн бактерій. Причому, більшість з них – корисні. Ця тема нас надихнула зібрати для вас ще 5 вагомих причин ласувати яблуками щодня.

Запобігають старечому недоумству. Яблука захищають клітини нейронів від окисного стресу, тим самим знижуючи нейротоксичність. А це дуже важливо для профілактики старечого недоумства.

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Зменшують ризик інсультів. Дослідники встановили, що щоденне вживання яблук суттєво знижує ризик розвитку інсульту. Це найнебезпечніше порушення мозкового кровообігу, часто приводить до непоправних наслідків.

Запобігають ожирінню. Яблука насичені клітковиною, що збільшує почуття ситості на тривалий період і запобігає переїданню. А це – відмінна профілактика ожиріння.

Яблука корисно їсти щодня

Знижують ризик діабету. Завдяки наявності поліфенольних антиоксидантів яблука пов'язані зі зменшенням ризику одного з найпоширеніших у світі метаболічних розладів – діабету.

Допомагають боротися з астмою. Як вже було сказано вище, яблука насичені антиоксидантами. А ці корисні речовини захищають легені від окисних пошкоджень, що дуже важливо при боротьбі з астмою.

Нам здається, що цих аргументів цілком достатньо, аби ви починали їсти яблука вже сьогодні!

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