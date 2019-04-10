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Що справді пити весною: Супрун про воду, сік та енергетики
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Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про те, як різні напої впливають на організм, що варто пити навесні, а також, як замінити шкідливу рідину. Чи можна пити воду з-під крана, мінеральну газовану воду та енергетики – читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Очільниця Мінздоров'я Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про медреформу та стан українців на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу команда в.о. міністра підняла тему води.
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"Пийте воду" – цю пораду ви запам’ятали, але багатьом не конче хочеться її виконувати. Вода ж "ніяка". От щось шипуче, солодке, кисленьке, яке додасть енергію і бадьорить – інша річ! Щоб вам простіше було зробити вибір і, що головне, він був здоровим, підготували інформацію про різні напої та їхній вплив на організм", – відзначила вона.
Чи можна пити воду з-під крана?
Лише за умови, що вона профільтрована, або хоча б відстояна та кип'ячена. Зважаючи на дані ГО Екологічної ліги, система водопостачання вже перетнула термін своєї експлуатації, тому вода часто надходить з брудом та іржею. Відстоювання ж допомагає шкідливим речовинам осісти, фільтрування позбавляє від дрібних часточок бруду та іонів.
Чи можна пити мінеральну воду?
Варто почати з того, що мінеральні води мають різну жорсткість або ж мінералізацію, від яких залежить вміст магнію та кальцію. Цей показник важливих для тих, у кого є проблеми зі здоров'ям, адже від мінеральної води у них можуть збільшити ризики появи каменів у нирках.
Найкраще порадитись зі своїм лікарем щодо того, яку воду вам краще пити, якщо у вас є проблеми з роботою серцево-судинної системи, нирками, травленням чи тиском.
Чи можна пити газовану мінеральну воду?
"Все добре. Вона так само засвоюється і відновлює водний баланс, як і негазована. Крім того, газована вода може допомагати людям із диспепсією і закрепами, а також тим, хто прагне їсти менші порції", – наголошує медик.
Чи можна пити енергетики?
Ні для кого не секрет, що вони справді шкідливі. У ВООЗ постійно попереджають про надмірний рівень кофеїну та цукру, а також різноманітних стимуляторів, приміром, гуарани.
Що буде, якщо постійно пити енергетики:
- Гіпертензія, нудота, підвищене серцебиття і можливі конвульсії
- Викидні на пізніх термінах
- Пошкодження нервової та серцево-судинної систем
- Погіршення стану зубів
- Агресивна поведінка, погана зосередженість
- Ожиріння
- Діабет другого типу, адже цукор підіймає рівень глюкози, а кофеїн зменшує чутливість до інсуліну. Варто знати, що одна баночка енергетику містить 28 грамів цукру, в той час як денна норма коливається до 30-50 грамів.
- Поява нових залежностей
- У поєднанні зі спортом збільшуються ризики черепно-мозкових травм
Чи можна пити газовані солодкі напої
Дієтологи з Великобританії, Канади та США наголошують на тому, що солодкі газовані напої багаті на порожні калорії та є шкідливим.
Що буде, якщо постійно пити солодкі газовані напої:
- Ожиріння
- Ризики діабету зростають на 26%, якщо щодня вживати навіть 2 склянки
- Ризики подагри збільшуються на 80%
- Підіймаються ризики серцево-судинних захворювань і карієсу
- Виникає звичка вживати солодощі
- З кісток виводиться кальцій
- Збільшуються ймовірність раку.
Чи корисно пити соки та фреші?
Такі напої важко назвати здоровою альтернативою, але свіжовитиснуті соки можна комбінувати з овочами, щоб зменшити вміст цукру. Річ у тому, що вони мають надто високий глікемічний індекс та прирівнюються до цукерок. Тому фрукти краще їсти свіжими або у вигляді смузі з овочами.
"Дієтичні напої із замінниками цукру трошки кращі, але такі підсолоджувачі, як сахарин та цукралоза, впливають на мікрофлору кишківника. А від неї залежить наша схильність до діабету, ожиріння, депресії й прагнення нездорової їжі", – наголосила Супрун.
Але не лише вода є ідеальним корисним напоєм, адже можна зробити лимонад.
Як приготувати лимонад:
- Заморозьте лимон або апельсин та натріть.
- Залийте гарячою водою
- Можна додати м'яту, тертий імбир, лаванду, корицю, чайну троянду чи цвіт бузини
- Лимон можна замінити на будь-які ягоди. Але тоді краще потовкти їх у воді та зварити, щоб напій довше простояв і не скис.
Чим замінити солодкі газовані напої?
Можна приготувати узвар із сухофруктів, адже вони містять чимало мікроелементів, серед яких залізо та бор. Важливо пам'ятати, що узвар не потребує цукру, адже його вдосталь у фруктах.
Чим замінити енергетик?
Щоб швидко збадьоритись, достатньо випити фільтровану каву і склянку соку, хоча він і не є здоровим варіантом. Але таке комбо прирівняється за ефектом до енергетиків.
Ще одним джерелом мінералів вважається молочна сироватка, адже навіть склянка такого напою задовільняє 1/4 денної норми фосфору та кальцію, а також 1/10 калію, цинку та магнію. Якщо ж сироватку змішати з соком, то також можна отримати значно безпечніший енергетик.
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