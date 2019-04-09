Ці смачні фрукти здатні збільшити чоловічу силу

Існують фрукти, які з легкістю можуть виконувати функцію Віагри для чоловіків. Спробуйте смаколики ці списку нижче – і ви одразу відчуєте покращення у своєму сексуальному житті.

Вчені розповіли, що препарат Віагра, який призначений для підвищення чоловічої потенції, дуже шкодить серцю. Виявилося, є три фрукта, які можуть з легкістю виконати аналогічне завдання без шкоди для здоров'я.

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Вчені рекомендують придивитися до авокадо. Плід багатий жирними кислотами, провітамін А і калієм. На другому місці опинився банан. Найефективніше змішати його з каррі, волоськими горіхами, олією. В Індії вельми популярним серед чоловіків є смажений банан, швидше за все, громадяни цієї країни знають про його пікантні властивості.

Останніми в списку йдуть фініки, які не тільки підвищують потенцію, але і корисні для пар, що мріють стати батьками. Продукт продовжує тривалість статевого акту, очищає кров, активує сперматозоїди.

Фініки корисні для пар, що мріють стати батьками

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