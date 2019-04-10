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Чому вранці корисно пити каву
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Науковці розповіли про те, чому варто регулярно вживати каву. І річ зовсім не у бадьорості та самопочутті.
Фахівці з ISIC провели масштабне дослідження щодо того, як кава здатна впливати на перебіг різних хвороб, і виявили, що улюблений ранковий напій здатен знижувати ризики серцево-судинних захворювань.
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За даними науковців, саме вміст поліфенолів у зернах кави робить популярний напій таким же корисним для судин та серця, як і какао-боби та навіть вино. Річ у тому, що ці речовини мають антиоксидантну та протизапальну дію, що загалом позитивно впливає на здоров'я всього організму.
Також учені вважають. що поліфеноли здатні поглинати холестерин та пришвидшувати перероблення жирів. Відтак, кава не лише додає бадьорості, а й зменшує ризики захворювань судин, а також ожиріння.
Найкращою "дозою" кави на день вважається 3-5 горнят. Саме така кількість допомагає знизити ймовірність передчасної смерті на 15%. До того ж, вона є своєрідним помічником для боротьби з Альцгеймером.
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