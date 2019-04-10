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Чому вранці корисно пити каву

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Чому каву треба пити щодня - фото 1
Чому каву треба пити щодня

Науковці розповіли про те, чому варто регулярно вживати каву. І річ зовсім не у бадьорості та самопочутті.

Фахівці з ISIC провели масштабне дослідження щодо того, як кава здатна впливати на перебіг різних хвороб, і виявили, що улюблений ранковий напій здатен знижувати ризики серцево-судинних захворювань.

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За даними науковців, саме вміст поліфенолів у зернах кави робить популярний напій таким же корисним для судин та серця, як і какао-боби та навіть вино. Річ у тому, що ці речовини мають антиоксидантну та протизапальну дію, що загалом позитивно впливає на здоров'я всього організму.

Чому каву треба пити щодня - фото 320124
Чому каву треба пити щодня

Також учені вважають. що поліфеноли здатні поглинати холестерин та пришвидшувати перероблення жирів. Відтак, кава не лише додає бадьорості, а й зменшує ризики захворювань судин, а також ожиріння.

Найкращою "дозою" кави на день вважається 3-5 горнят. Саме така кількість допомагає знизити ймовірність передчасної смерті на 15%. До того ж, вона є своєрідним помічником для боротьби з Альцгеймером.

Чому каву треба пити щодня - фото 320125
Чому каву треба пити щодня

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Джерело: newsyou
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